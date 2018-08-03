Общество

Двоих граждан Украины в Греции приговорили просто к фантастическому сроку. Одного из лидеров известной группы «Перкалаба» Сергея Шваюка (на фото справа) и его друга, кузнеца и музыканта из Ивано-Франковска Петра Литвинчука посадили на 192 года. Причем изначально наших соотечественников собирались отправить за решетку вообще на нереальный срок — 630 (!) лет для каждого. Украинцев обвиняют в том, что они нелегально переправляли пакистанских мигрантов из Турции в Италию. Но что же было на самом деле?

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с одним из наших осужденных соотечественников вскоре после оглашения приговора. Петр Литвинчук утверждает, что его и Сергея подставили.

- Устраивались на работу абсолютно легально, — говорит Петр. — По крайней мере, мы были в этом уверены. Человеку, который нам предложил работу, доверяли. Да и как не доверять коллегам по музыкальному цеху? Я сам музыкант, люблю рок. Сергей Шваюк — вы знаете — играет на трубе в популярной группе «Перкалаба». Серега готовился к очередному концерту. И тут мы во Франеке ( Ивано-Франковске. — Авт.) на свою беду встречаем музыканта из Грузии по имени Паата. Я слышал его музыку. Группа, в которой он играет, исполняет что-то вроде панк-рока.

Как обычно бывает у рокеров? Сначала поговорили о музыке. А потом Паата неожиданно предложил нам с Сергеем подработать за границей. Мол, у его знакомого по имени Сандро есть фирма в Турции, которая организовывает туристические походы на прогулочной яхте. Им нужны были матросы.

*На переднем плане Сергей Шваюк

— А вы раньше выходили в море?

— Нет, на яхте мы раньше никогда с Сергеем не плавали . Но Паата уверил нас, что в ее управлении нет ничего сложного. Нас обучат. Обещал хорошую зарплату — 2,5 тысячи евро за три недели. И отдохнем хорошо, и подзаработаем. К тому же, по словам нашего знакомого, трудоустройство будет легальным.

Короче, мы согласились. Сергей тут же позвонил своему продюсеру Олегу Гнативу и сообщил, что в ближайшем концерте он не сможет принять участия. Собирались в дорогу в кратчайшие сроки, в предвкушении приятного путешествия.

Некоторое время, в ожидании нашей яхты, в Турции мы жили в гостинице. Номера оплатила принимающая сторона. С нами проводили инструктаж по управлению и, когда мы уже были готовы к работе и собирались выйти в свой первый рейс, наш работодатель сказал: «В нейтральных водах поломалась одна из яхт. Там нам нужно забрать туристов и перевезти их в город Мармарис». Ну что ж, работа есть работа. Но именно с этого момента начались странности, которые не могли нас с Сергеем насторожить. Так, предполагалось, что в рейс мы выйдем с инструктором. Но в самый последний момент выясняется, что мы двое — единственные члены экипажа. Ну нам настроили навигатор, и мы отправились в путь. К своему удивлению, в указанной точке нас ждала совсем не прогулочная яхта.

— И что было дальше?

— Несколько вооруженных турок запрыгнули к нам на борт. Из трюмов их корабля начали выбегать какие-то люди в восточной одежде. Я насчитал, что их было не менее шестидесяти. При том, что яхта была рассчитана всего на десять туристов.

«Go to Italia!» — закричал главный турок, размахивая оружием. У нас с Сергеем забрали мобильные телефоны и сказали, куда мы должны были направляться. Нам ничего не оставалось делать, как повиноваться. Когда мы немного отплыли от места, где к нам подсадили пассажиров, я хотел пробраться к рубке, чтобы отправить сигнал SOS. Понимал, что попали в нешуточную ситуацию. Но пробраться к рубке через людей, лежащих на палубе чуть ли не один на другом, не представлялось возможности.

Где-то на четвертый день пути мы подходили к берегам Греции. В нейтральных водах навстречу нашей яхте направился катер береговой охраны. Я, стоя на борту, подавал сигналы, что мы в опасности. Но охрана на них никак не реагировала. Так мы с Сергеем и оказались под арестом. Сколько я ни пытался объяснить греческой полиции, что мы вообще тут ни при чем, что нас подставили, никто и слушать не хотел. При этом общение с нами велось через переводчика, который еле-еле владел русским языком.

- Такой суровый приговор стал для вас шоком?

- В Греции за убийство меньше дают. За убийство одного человека у них по закону — 16 лет лишения свободы. А за перевозку нелегала — максимум 25 лет. Наших пассажиров было 63 человека. Судья поначалу собирался нам дать не по тысяче с лишним, а «всего» по 630 лет. Правда, вскоре этот срок смягчили до 192.

А так-то, по факту, мы людей спасали от горькой жизни. Хотя и не умышленно. Причем береговая охрана нас доставила в Грецию из нейтральных вод. А мы в Грецию вообще не собирались заходить.

*Группа «Перкалаба»

- В каких условиях вы сейчас находитесь в тюрьме? Я слышал, что она одна из самых страшных в Европе. Сколько человек у вас в камере?

- Сейчас нас четверо. Хотя в Греции тюрьмы переполнены. Бывало и такое, что в камере на четыре кровати содержали пятерых заключенных. Здесь ужасный грибок, толпы клопов, тараканы бегают прямо по людям, совершенно не стесняясь. До врача достучаться нереально. Особенно у меня есть потребность в услугах стоматолога. Наш корпус он должен обслуживать по вторникам. Я уже два месяца записываюсь, а на прием никак не попаду. Мучаюсь. Но в других греческих тюрьмах еще хуже. Наши ребята спят в камерах на полу .

- Вы сейчас вместе с Сергеем?

- Да. До приговора нас держали порознь. А теперь мы в одной камере. Кроме нас, еще парень из Мариуполя и белорус. Все по одной и той же статье.

- Вам организовывали встречу с консулом? Вообще помогают представители МИДа?

- Консул приходил. «Хлопці, у вас все добре?» — «Ну добре». И идет дальше. Чисто для галочки его визиты.

- Какое к вам отношение со стороны тюремщиков?

- Статья, по которой нас осудили — не самая уважаемая. Но тюремщики относятся лично к нам нормально.

- Как кормят?

- Еда — г о вно. Я вот хочу сказать еще такое. Греки и слышать не хотят имена наших работодателей. Для них мы и есть организаторами нелегальной переправки мигрантов. И что интересно, граждан других стран за такое же преступление могут осудить всего на год за каждого нелегала.

- Вы давали показания на своих работодателей? Можете сказать, кто они? Паата?

- Да. Он делал себе во Франеке фиктивный брак и получал украинский паспорт.

- Может быть, его тоже подставили?

- Да все он знает. Тут с нами сидят еще другие люди, которых он и Сандро подставили.

Ситуацию с тюремным приговором украинским морякам в Греции «ФАКТЫ» попросили прокомментировать юриста-международника Игоря Руденко, консультировавшего родственников Шваюка и Литвинчука.

- В Греции сейчас из 150 украинских заключенных 110 сидят именно по этой статье — перевозка нелегальных мигрантов, — говорит юрист. — Тюрьма, где находятся Петр с Сергеем, действительно одна из самых худших в Европе. Но, скажем так, там есть и свои плюсы. Нет обязательной работы. Наоборот, заключенные сами стремятся получить так называемые трудодни, потому что за день работы засчитывается два отсидки.

- Почему для наших был такой жесткий приговор?

- Это так называемый превентивный приговор. Вроде как, чтобы другим неповадно было. Нелегальная миграция для Греции — это бич. Греки не знают, что делать с таким наплывом людей. Два прежде благополучных района Афин ныне превратились в самое настоящее гетто. Преступность, антисанитария.

Греция выполняет перед Евросоюзом свои обязательства по приему беженцев. Вот если бы пассажирами Петра и Сергея были, скажем, сирийцы, приговор мог бы быть вообще очень мягким. А на яхте перевозили пакистанцев. Там нет военных конфликтов, и жителей этой страны не считают в Европе за беженцев.

- Сколько стоит переправить одного беженца?

- Деньги идут огромные. Но не для перевозчиков. Организатор либо хозяин яхты получает по 5 тысяч евро за одного переправленного беженца. Вот и посчитайте, сколько заработали работодатели наших соотечественников на перевозке 63 пакистанцев.

- Какова перспектива для наших узников? Неужели, они до конца своих дней уже не выйдут на свободу?

- Есть один парадокс. На самом деле, если повезет, ребята могут оказаться на свободе скоро. Объясню. Сейчас им дали по 6 лет за каждого нелегала. Это, в принципе, уже ниже минимального срока. Но в Греции 6 лет дают за тяжкие преступления, при которых фактически не возможен выход на условно-досрочное. Адвокаты наших ребят уже подали апелляцию. Правда, ее будут рассматривать только девять месяцев спустя — примерно в конце апреля 2019 года. Есть надежда, что срок за каждого нелегала уменьшат до пяти лет. Дипломаты и юристы работают над этим. Тогда преступление уже не будет считаться тяжким. И тогда выход на свободу для ребят будет возможен уже… через 3,5 года . Надеюсь, что это получится.

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