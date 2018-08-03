Украина

Народ сорвался с цепи: появился тревожный прогноз по ситуации в Украине

Известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович сделал прогноз относительно того, что ждет Украину и украинцев в течение ближайшего полугода — времени, которое отделяет страну от выборов.

«У меня на самом деле не очень оптимистический прогноз. С сентября все начнется. Люди вернутся из отпусков — и как пойдет. Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг. Горячими точками дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь», — заявил в интервью «ФАКТАМ» Алексей Арестович.

По его словам, ситуация накаляется уже сейчас — сообщения о страшных инцидентах в разных городах Украины появляются в массмедиа чуть ли не каждый день.

«Мы уже сейчас видим: там активистку — борца с сепаратистами — облили кислотой, там атошники убивают атошников, в Киеве небольшой конфликт заканчивается стрельбой. Народ сорвался с цепи. В обществе есть огромный запрос на насилие», — добавил военный эксперт.

Полное интервью с Алексеем Арестовичем читайте на сайте «ФАКТОВ» Путин приготовил для Украины страшный сценарий, все начнется очень скоро — Алексей Арестович.

Фото со странички Алексея Арестовича в Facebook