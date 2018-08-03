Общество

Получившие в Греции по 192 года тюрьмы украинцы могут вскоре выйти на свободу: появилась неожиданная информация

Юрист-международник Игорь Руденко прокомментировал нереальный тюремный срок — 192 года — к которому в Греции приговорили двоих украинцев: одного из лидеров известной группы «Перкалаба» Сергея Шваюка (на фото справа) и его друга, кузнеца и музыканта из Ивано-Франковска Петра Литвинчука. Их обвинил в перевозке нелегальных мигрантов из Турции в Италию.

Говоря о перспективах этого дела, Игорь Руденко заявил, что в нем есть некий парадокс. Юрист считает, что несмотря на такой приговор, украинцы могут оказаться на свободе в течение нескольких лет.

«Если повезет, ребята могут оказаться на свободе скоро. Объясню. Сейчас им дали по 6 лет за каждого нелегала. Это, в принципе, уже ниже нижнего срока. Но в Греции — 6 лет дают за тяжкие преступления, за которые фактически не возможны выходы на условно-досрочное. Адвокаты наших ребят уже подали апелляцию. Правда, ее будут рассматривать только девять месяцев спустя — примерно в конце апреля 2019 года», — заявил Игорь Руденко в интервью «ФАКТАМ».

По словам юриста-международника, есть надежда, что срок за каждого нелегала Шваюку и Литвинчуку уменьшат до пяти лет. «Дипломаты и юристы работают над этим. Тогда преступление уже не будет считаться тяжким. И тогда выход на свободу для ребят будет возможен уже… через 3,5 года. Надеюсь, что это получится», — добавил он.

Полный текст статьи о злоключениях украинцев в Греции читайте на сайте «ФАКТОВ» В камере тараканы бегают прямо по людям — интервью осужденного в Греции украинского музыканта.