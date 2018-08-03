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Украинцев предупредили об опасности из-за жары
В Министерстве здравоохранения предупредили украинцев о том, что жара создает идеальные условия для распространения возбудителей, вызывающих заболевания кишечными инфекциями.
По данным МОЗ, только в Киеве за последние несколько дней шаурмой отравились 70 человек, а всего в Украине за полгода острыми кишечными инфекциями, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравления грибами), заболели свыше 47 тысяч человек. Также в стране зафиксировали аж 77 массовых отравлений
«Инфекционные заболевания развиваются очень быстро и могут быть очень опасными. А спасти от них могут элементарные правила гигиены и тщательный подход к выбору продуктов и готовых блюд», — утверждают в Минздраве и советуют украинцам тщательно мыть руки с мылом перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета, держать в чистоте все поверхности и кухонные приборы, используемые для приготовления пищи, следить за сроком годности продуктов и использовать безопасную воду из проверенных источников.
«Если у вас есть хотя бы малейшее сомнение, что работники заведения, в котором вы решили пообедать или перекусить, не соблюдают эти простые правила, — не берите там еду. Если вы все-таки отравились, то с первыми симптомами немедленно обращайтесь к врачу», — советуют в МОЗ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Госпотребслужбе заявили, что все киоски с шаурмой в Киеве незаконны.
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“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”