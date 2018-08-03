- 20:14 Покушение на активистов в Одессе: дело принимает новый оборот
- 19:56 «Динамо» — «Шахтер» — 0:0: онлайн трансляция матча
- 19:51 Отравления шаурмой вышли за границы Киева: появились пострадавшие в области
- 19:40 Британские ученые сделали неожиданное заявление об алкоголе и старческом слабоумии
- 19:15 Украинцев предупредили об опасности из-за жары
- 18:49 На оккупированном Донбассе "повысили качество перевозок"
- 18:31 Получившие в Греции по 192 года тюрьмы украинцы могут вскоре выйти на свободу
- 18:27 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Шахтер»: расписание трансляций
- 18:12 Аброськин рассказал о задержанном по подозрению в нападении на Гандзюк
- 17:48 Народ сорвался с цепи: появился тревожный прогноз по ситуации в Украине
Британские ученые сделали неожиданное заявление об алкоголе и старческом слабоумии
Британская исследовательница Северин Сабия, проанализировавшая данные о потреблении алкоголя и его влияния на здоровье, в частности, на развитие старческого слабоумия, пришла к очень интересному выводу. Оказывается, что и полный отказ от алкоголя, и чрезмерное его употребление, увеличивает шансы на развитие деменции.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на Time, в исследовании приняли участие девять тысяч человек в возрасте от 35 до 55 лет. Данные собирались в течение 23 лет.
Интересен тот факт, что повышенный риск развития слабоумия наблюдался у тех, кто не пьет и тех, кто пил более 14 стаканов вина в неделю (по два в день). Причем у тех, кто пил более 14 стаканов вина в неделю, этот риск возрастал на 40 процентов. А риск деменции у непьющих составил 74 процента по сравнению с теми, кто пил умеренно.
Исследовательница Северин Сабия связывает это с тем, что небольшие дозы алкоголя положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и работу мозга.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохраниния Украины Ульяна Супрун объяснила опасность употребления в жару алкогольных и слабоалкогольных напитков.
влажность:
давление:
ветер:
“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”