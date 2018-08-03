Британские ученые сделали неожиданное заявление об алкоголе и старческом слабоумии

Мир

Британская исследовательница Северин Сабия, проанализировавшая данные о потреблении алкоголя и его влияния на здоровье, в частности, на развитие старческого слабоумия, пришла к очень интересному выводу. Оказывается, что и полный отказ от алкоголя, и чрезмерное его употребление, увеличивает шансы на развитие деменции.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Time, в исследовании приняли участие девять тысяч человек в возрасте от 35 до 55 лет. Данные собирались в течение 23 лет.

Интересен тот факт, что повышенный риск развития слабоумия наблюдался у тех, кто не пьет и тех, кто пил более 14 стаканов вина в неделю (по два в день). Причем у тех, кто пил более 14 стаканов вина в неделю, этот риск возрастал на 40 процентов. А риск деменции у непьющих составил 74 процента по сравнению с теми, кто пил умеренно.

Исследовательница Северин Сабия связывает это с тем, что небольшие дозы алкоголя положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и работу мозга.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохраниния Украины Ульяна Супрун объяснила опасность употребления в жару алкогольных и слабоалкогольных напитков.