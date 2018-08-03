Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Отравления шаурмой вышли за границы Киева: появились пострадавшие в области

19:51 3 августа 2018   39
Шаурма
Инф. «ФАКТОВ»

В Госпотребслужбе сообщили о новых случаях отравления людей, которые ели шаурму. Так, по оперативным данным Главного управления ведомства в Киевской области, по состоянию на пятницу, 3 августа, пострадали 18 человек, в том числе два ребенка.

Сообщается, что все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, купленной в торговом павильоне «Kabanos» в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области. В связи с этим начато проведение санитарно-эпидемиологиеского расследования. В Госпотребслужбе сообщают, что 1 августа провести обследование в полном объеме не удалось в связи с тем, что двери павильона были закрыты. Работник, который представился администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и его регистрации.

О данном факте сообщили в полицию. Так что на следующий день эксперты для получения необходимой информации о субъекте хозяйствования и организации отбора образцов продуктов питания, смывов, воды привлекли правоохранителей. Сообщается, что на на объекте обнаружили ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности.

В Госпотребслужбе заявили, что на объекте отсутствуют данные о регистрации мощности указанного предприятия и документы о качестве и безопасности пищевых продуктов, используемых при приготовлении блюд; нарушаются температурный режим, сроки хранения пищевых продуктов и товарное соседство при хранении пищевых продуктов; не соблюдается санитарно-гигиенический режим (неудовлетворительное санитарное состояние технологического, холодильного оборудования, кухонного инвентаря и рабочих поверхностей). По данным фактам соответствующие документы направлены в полицию для принятия соответствующих мер реагирования и заведения уголовного производства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Министерстве здравоохранения предупредили украинцев о том, что жара создает идеальные условия для распространения возбудителей, вызывающих заболевания кишечными инфекциями.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины