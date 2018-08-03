Отравления шаурмой вышли за границы Киева: появились пострадавшие в области

Происшествия

В Госпотребслужбе сообщили о новых случаях отравления людей, которые ели шаурму. Так, по оперативным данным Главного управления ведомства в Киевской области, по состоянию на пятницу, 3 августа, пострадали 18 человек, в том числе два ребенка.

Сообщается, что все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, купленной в торговом павильоне «Kabanos» в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области. В связи с этим начато проведение санитарно-эпидемиологиеского расследования. В Госпотребслужбе сообщают, что 1 августа провести обследование в полном объеме не удалось в связи с тем, что двери павильона были закрыты. Работник, который представился администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и его регистрации.

О данном факте сообщили в полицию. Так что на следующий день эксперты для получения необходимой информации о субъекте хозяйствования и организации отбора образцов продуктов питания, смывов, воды привлекли правоохранителей. Сообщается, что на на объекте обнаружили ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности.

В Госпотребслужбе заявили, что на объекте отсутствуют данные о регистрации мощности указанного предприятия и документы о качестве и безопасности пищевых продуктов, используемых при приготовлении блюд; нарушаются температурный режим, сроки хранения пищевых продуктов и товарное соседство при хранении пищевых продуктов; не соблюдается санитарно-гигиенический режим (неудовлетворительное санитарное состояние технологического, холодильного оборудования, кухонного инвентаря и рабочих поверхностей). По данным фактам соответствующие документы направлены в полицию для принятия соответствующих мер реагирования и заведения уголовного производства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Министерстве здравоохранения предупредили украинцев о том, что жара создает идеальные условия для распространения возбудителей, вызывающих заболевания кишечными инфекциями.