Покушение на активистов в Одессе: дело принимает новый оборот

Происшествия

Двое известных одесских активистов — Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, на жизнь которых в четверг, 2 августа, было совершено покушение, требуют переквалификации уголовного производства и передачи его в СБУ для проведения расследования. Об этом активисты заявили журналистам.

По словам Кузаконя, он будет настаивать на переквалификации, поскольку является руководителем региональной ячейки политической партии «Народный Рух Украины». «Это означает, что изначально определенная статья 115 (Умышленное убийство) должна быть заменена на статью 112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины, — пояснил Кузаконь. — Помимо того, мы направим ходатайство в прокуратуру о передаче уголовного производства следователям СБУ».

Как сообщил Григорий Козьма, в четверг, 2 августа, правоохранители до позднего вечера проводили следственные действия на месте ЧП. «Продолжились они и в пятницу, 3 августа, — уточнил Григорий. — Мы с Михаилом провели там полный рабочий день — аж до 17.00. Следственные действия, вероятнее всего, продолжатся и на следующей неделе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пригороде Одессы совершено дерзкое покушение на активистов — в их машину намеренно врезался грузовик.