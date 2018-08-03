Порошенко поговорил по телефону с освобожденным узником Кремля

Политика

Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с политическим заключенным, жителем оккупированного Крыма Александром Костенко, которого освободили в России. Он, в частности, подчеркнул, что бывший узник Кремля благодарен всем, кто боролся за его освобождение.

«Тепло пообщался по телефону с Александром Костенко. Он большой молодец. Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не пошатнули его твердую проукраинскую позицию. Александр благодарен каждому, кто боролся за него. Ждем его на родной земле», — написал в своем Twitter Петр Порошенко.

Напомним, что об освобождении Александр Костенко сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она заявила, что крымчанин вышел на свободу из исправительной колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. «Сейчас он уже под защитой украинской власти. Александр находится с консулом Украины и они направляются в Москву в посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны», — заявляла омбудсмен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людимила Денисова сообщила, что освобожденному в России узнику Кремля Александру Костенко, который не может вернутся в аннексированный Крым к родным, нашли временное жилье в столице.

