Из аннексированного Крыма ушла последняя западная сеть отелей

Украина

Из аннексированного Россией Крыма ушла последняя западная сеть отелей — американская Best Western. До этого с полуострова после введения санкций ушли такие известные бренды, как McDonald's Corp и Radisson Hotels

Как сообщает Reuters, отель все еще работает, но брендинг, идентифицирующий его как отель Best Western, был удален из здания — теперь он идентифицирует себя на сайтах бронирования под названием «Севастопольский отель и спа».

Сообщается, что в штаб-квартире Best Western, которая располагается в штате Аризона, отказались от комментариев и переадресовали журналистов к владельцам или управляющим отелем. Дело в том, что Best Western не владеет и не управляет отелями, а лишь имеет систему франчайзинга, в соответствии с которой владельцы платят за право использовать бренд, маркетинг и поддержку компании.

При этом сообщается, что сотрудники отеля, которые пожелали сохранить инкогнито, заявили, что соглашение с американской компанией закончилось из-за санкций.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном РФ Симферополе активист пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против строительства нового микрорайона «Крымская Роза» на территории, где проживают в основном крымские татары. Акцию мужчина устроил в центре Симферополя.