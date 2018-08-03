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Из аннексированного Крыма ушла последняя западная сеть отелей
Из аннексированного Россией Крыма ушла последняя западная сеть отелей — американская Best Western. До этого с полуострова после введения санкций ушли такие известные бренды, как McDonald's Corp и Radisson Hotels
Как сообщает Reuters, отель все еще работает, но брендинг, идентифицирующий его как отель Best Western, был удален из здания — теперь он идентифицирует себя на сайтах бронирования под названием «Севастопольский отель и спа».
Сообщается, что в штаб-квартире Best Western, которая располагается в штате Аризона, отказались от комментариев и переадресовали журналистов к владельцам или управляющим отелем. Дело в том, что Best Western не владеет и не управляет отелями, а лишь имеет систему франчайзинга, в соответствии с которой владельцы платят за право использовать бренд, маркетинг и поддержку компании.
При этом сообщается, что сотрудники отеля, которые пожелали сохранить инкогнито, заявили, что соглашение с американской компанией закончилось из-за санкций.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном РФ Симферополе активист пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против строительства нового микрорайона «Крымская Роза» на территории, где проживают в основном крымские татары. Акцию мужчина устроил в центре Симферополя.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”