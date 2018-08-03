Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Из аннексированного Крыма ушла последняя западная сеть отелей

20:49 3 августа 2018   1222
Отель в оккупированном Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

Из аннексированного Россией Крыма ушла последняя западная сеть отелей — американская Best Western. До этого с полуострова после введения санкций ушли такие известные бренды, как McDonald's Corp и Radisson Hotels

Как сообщает Reuters, отель все еще работает, но брендинг, идентифицирующий его как отель Best Western, был удален из здания — теперь он идентифицирует себя на сайтах бронирования под названием «Севастопольский отель и спа».

Сообщается, что в штаб-квартире Best Western, которая располагается в штате Аризона, отказались от комментариев и переадресовали журналистов к владельцам или управляющим отелем. Дело в том, что Best Western не владеет и не управляет отелями, а лишь имеет систему франчайзинга, в соответствии с которой владельцы платят за право использовать бренд, маркетинг и поддержку компании.

При этом сообщается, что сотрудники отеля, которые пожелали сохранить инкогнито, заявили, что соглашение с американской компанией закончилось из-за санкций.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном РФ Симферополе активист пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против строительства нового микрорайона «Крымская Роза» на территории, где проживают в основном крымские татары. Акцию мужчина устроил в центре Симферополя.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины