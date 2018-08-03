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Общество

Назван топ-10 специальностей, на которые труднее всего поступить в Украине

21:57 3 августа 2018   300
Министерство образования и науки
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство образования и науки опубликовало список проходных баллов на специальности в 2018 году. В топ-3 специальностей с наибольшим проходным баллом попали «Стоматология», «Международное право» и «Международные отношения».

А топ-10 специальностей, на которые поступить труднее всего, выглядит таким образом:

  • Стоматология (193,494 балла в вузы, подчиняющиеся Минздраву и 188,552 — в курирующиеся Минобразования и науки);
  • Международное право (193,35 балла) ;
  • Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии (192,066 балла);
  • Менеджмент социокультурной деятельности (188,598 балла, МОН);
  • Международные экономические отношения (186,711 балла, МОН);
  • Журналистика (186,252 балла, МОН);
  • Политология (186,05 балла);
  • История и археология (184,55 балла);
  • Фармация, промышленная фармация (184,391 балла, МОЗ);
  • Культурология (184,288 балла, МОН).

Также в перечне специальностей, на которые поступить труднее всего — ряд специализаций «филологии»: китайский, шведский, японский и другие языки. На эти специальности нужно было набрать более 185 баллов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине 59 тысяч абитуриентов рекомендовали к бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения Украины.

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