Общество

Назван топ-10 специальностей, на которые труднее всего поступить в Украине

Министерство образования и науки опубликовало список проходных баллов на специальности в 2018 году. В топ-3 специальностей с наибольшим проходным баллом попали «Стоматология», «Международное право» и «Международные отношения».

А топ-10 специальностей, на которые поступить труднее всего, выглядит таким образом:

Стоматология (193,494 балла в вузы, подчиняющиеся Минздраву и 188,552 — в курирующиеся Минобразования и науки);

Международное право (193,35 балла) ;

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии (192,066 балла);

Менеджмент социокультурной деятельности (188,598 балла, МОН);

Международные экономические отношения (186,711 балла, МОН);

Журналистика (186,252 балла, МОН);

Политология (186,05 балла);

История и археология (184,55 балла);

Фармация, промышленная фармация (184,391 балла, МОЗ);

Культурология (184,288 балла, МОН).

Также в перечне специальностей, на которые поступить труднее всего — ряд специализаций «филологии»: китайский, шведский, японский и другие языки. На эти специальности нужно было набрать более 185 баллов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине 59 тысяч абитуриентов рекомендовали к бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения Украины.