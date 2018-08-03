В Крыму оккупанты начали махинации с элитным жильем

Украина

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на оперативные данные группы «Информационное сопротивление», сообщил, что оккупанты в Крыму начали распродажу недвижимого имущества, которое заочно арестовано в Украине.

«Через проверенных риелторов продают элитные квартиры в районе южного побережья полуострова (г. Ялта, Алупка, Алушта) по ценам, существенно заниженным по сравнению с рыночными. Учитывая, что такая недвижимость находится под залогом в украинских банках или уже заочно арестована в Украине, оккупационная администрация дала неофициальное указание риелторам реализовывать такое жилье исключительно местным жителям, владевшими до 2014 года украинскими паспортами, а также иностранцам», — сообщает Дмитрий Тымчук

Однако потенциальных покупателей о залоге или аресте имущества предупреждать не будут. «Поскольку РФ не признает юрисдикцию международного арбитража об имущественных отношениях на территории оккупированного Крыма, после продажи залогового имущества украинских банков граждане Украины, которые приобрели такое имущество, будут вынуждены подавать иски о признании права собственности в крымские суды, тем самым признавая юрисдикцию временно оккупированных территорий Крыма», — добавил он.

Кстати, ранее в «ИС» сообщали, что Россия готовит очередную пропагандистскую кампанию, чтобы, с одной стороны, заставить Украину смириться с оккупацией Крыма, а с другой — подбросить аргументов агентам Кремля в Европе, работающим на отмену санкций.

Дмитрий Тымчук сообщал, что в ближайшее время Москва собирается организовать в Крыму площадку для публичного «диалога» с участием специально отобранной массовки из числа граждан Украины, этнических украинцев, проживающих в России, а также разного рода «экспертов», которые будут имитировать трогательное стремление к возрождению «добрососедских отношений»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Тымчук заявлял, что обеспечение и организацию провокаций во время празднования крещения Киевской Руси-Украины Кремль возлагал на «Союз православных братств».