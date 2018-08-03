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Украина

Локальные дожди и грозы: синоптик спрогнозировала погоду на выходные

22:57 3 августа 2018   31
Дождь в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Синоптик Наталья Диденко, прогнозируя погоду на субботу, 4 августа, и воскресенье, 5 августа, сообщила, что существенные осадки в Украине маловероятны.

«В Украине 4−5 августа ожидается + 27 + 33 градуса. В субботу вдоль наших северных границ пройдут локальные грозовые дожди — Волынь, Ривненская, северные районы Житомирской, Киевской и Черниговской областей. В воскресенье местами грозовые дожди пройдут на западе и севере», — сообщает синоптик.

Что же касается погоды на выходных в столице, то, по словам Натальи Диденко, в Киеве «возле водоемов, думаю, яблоку негде будет упасть». По ее прогнозам, температура в столице будет от + 28 до + 30 градусов, преимущественно сухо.

«Вечером 4 августа и во второй половине дня 5 августа есть вероятность короткого дождя с грозой. В Киеве жара временно ослабнет 6−7 августа», — сообщает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики дали прогноз погоды на август: что придет на смену дождям в Украине?

Фото Марии ЦЫПЛЕНКОВОЙ, «ФАКТЫ».

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