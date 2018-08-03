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Дело об убийстве ветерана АТО "Сармата": судья озвучил основную версию

22:40 3 августа 2018   186
Погибший ветеран АТО Виталий Олешко «Сармат»
Инф. «ФАКТОВ»

Основной версией убийства в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат») названы «противоречия предпринимательской деятельности». Эту версию озвучил судья Сергей Морока.

Как передает 112-Украина, в результате проведенного предварительного расследование следствие установила что подозреваемые «на почве личных отношений в связи с имеющимися противоречиями предпринимательской деятельности на территории города Бердянск решили совершить умышленное убийство. Именно поэтому отправленная под арест четверка «вступила в преступный сговор, распределив роли и убив бывшего военнослужащего».

Напомним, что Александр Обухов, Максим Володимирков, Артем Матюшин и Николай Ломака были отправлены судом в Бердянске на два месяца за решетку без права внесения залога. Во время судебного заседания они отрицали свою причастность к убийству «Сармата».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявлял, что в Бердянске Запорожской области был задержан пятый подозреваемый в дерзком убийстве ветерана АТО.

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