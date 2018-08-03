«Динамо» — «Шахтер» — 1:0: видеообзор центрального матча чемпионата Украины

Спорт

В пятницу, 3 августа, на столичном НСК «Олимпийский» в присутствии 46 475 зрителей киевское «Динамо» с минимальным счетом обыграло принципиального соперника донецкий «Шахтер» — 1:0. Это уже была вторая встреча грандов украинского футбола в нынешнем сезоне: две недели назад подопечные Александра Хацкевича также минимально обыграли «горняков» в Одессе в противостоянии за Суперкубок страны.

Динамовцы, несмотря на то, что играли дома, осознанно отдали инициативу сопернику. Но при этом настолько грамотно выстроили оборону, что подопечные Паулу Фонсеки длительное время не могли похвалиться опасными моментами. У киевлян же в первом тайме дважды мог открывать счет Виктор Цыганков, но в обоих случаях, имея хорошие моменты, не переиграл голкипера. После перерыва вице-капитан «Динамо» уже выступил в роли ассистента для словенского легионера «бело-синих» Беньямина Вербича, который удачно откликнулся на подачу со штрафного и головой пробил таки вратаря «горняков».

Самый реальный момент, чтобы сравнять счет, был у «Шахтера» уже в компенсированное время, но после удара Алана Патрика, который пробивал с линии штрафной площадки после скидки Тотовицкого, мяч просвистел в считанных сантиметрах от стойки.

Таким образом, «Динамо» вновь обыграло «Шахтер», и снова зафиксирован минимальный счет. Если так пойдет и дальше, то у Паулу Фонсеки и его подопечных может развиться так называемый «комплекс Динамо» — из семи последних очных матчей «горняки» проиграли в пяти.

А «Динамо» в хорошем настроении может готовиться к старту в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где киевлян ожидает встреча с пражской «Славией».

* Фото ФК «Динамо» (Киев)