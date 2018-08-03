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Девочка из США обратилась к Иванке Трамп с призывом помочь освободить Олега Сенцова (видео)

23:24 3 августа 2018   9
Украинский режиисер Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

В США девочка украинского происхождения обратилась к дочери президента США Дональда Трампа Иванке с просьбой помочь освободить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Видеообращение на своей странице в Facebook опубликовала соучредитель общественной организации «Разом» Люба Шипович.

«Маленькая американка украинского происхождения обращается к Иванке Трамп с просьбой убедить Президента США помочь освободить Олега Сенцова, отца двух детей и украинского режиссера, политического узника в России. Please share to reach Ivanka Trump!», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Людмила Сенцова, мать политзаключенного режиссера Олега Сенцова, поделилась с журналистами воспоминаниями о страшной ночи 9 мая 2014 года, когда режиссер был арестован.

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