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Девочка из США обратилась к Иванке Трамп с призывом помочь освободить Олега Сенцова (видео)
В США девочка украинского происхождения обратилась к дочери президента США Дональда Трампа Иванке с просьбой помочь освободить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.
Видеообращение на своей странице в Facebook опубликовала соучредитель общественной организации «Разом» Люба Шипович.
«Маленькая американка украинского происхождения обращается к Иванке Трамп с просьбой убедить Президента США помочь освободить Олега Сенцова, отца двух детей и украинского режиссера, политического узника в России. Please share to reach Ivanka Trump!», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Людмила Сенцова, мать политзаключенного режиссера Олега Сенцова, поделилась с журналистами воспоминаниями о страшной ночи 9 мая 2014 года, когда режиссер был арестован.
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