Мир

Столкновения на границе Израиля с сектором Газа: один человек погиб, более 200 ранены

В результате столкновений, которые произошли на границе с сектором Газа, один палестинец погиб, еще 220 человек получили ранения. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Отмечается, что столкновения палестинцев с израильскими военными в приграничных районах сектора Газа произошли в пятницу, 3 августа.

В ответ на действия палестинцев армия Израиля обстреляла протестующих и применила слезоточивый газ.

По данным палестинского агентства, убитым является 25-летний Ахмад Яхья Яги, который участвовал в протестах к востоку от города Газа.

Напомним, со 2 августа Израиль блокирует поставки топлива в анклав в ответ на запуски горящих воздушных шаров с территории сектора Газа. Палестинцы таким образом устраивают поджоги на территории Израиля.

В конце июля беспорядки возобновились после того, как один из палестинцев ворвался в израильское поселение на Западном Берегу реки Иордан и напал с ножом на жителей. В результате нападения тогда погиб один израильтянин. После этого семнадцатилетний парень был застрелен возле пограничного города Рафах. Ранее стало известно о смерти 14-летнего подростка и 43-летнего мужчины. Количество раненых уже превысило 220 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», противостояние между Израилем и ХАМАС обострилось после переноса в Иерусалим посольства США. 14 мая в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погибли 50 членов палестинской группировки.