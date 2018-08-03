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Владимир Кличко и Хейден Панеттьер расстались (фото, видео)

23:45 3 августа 2018   4083
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 3 августа, мать популярной голливудской актрисы Хейден Панеттьер заявила, что ее дочь рассталась с Владимиром Кличко. Лесли Фогель сообщила об этом американскому интернет-изданию RadarOnline.

Заявление последовало после того, как вечером 2 августа 28-летнюю Хейден видели вместе с неизвестным молодым человеком в Лос-Анджелесе. Они ужинали вдвоем в модном ресторане Craig’s в Западном Голливуде.

Сначала Панеттьер пыталась убежать от папарацци, но затем взяла себя в руки и с улыбкой гордо прошла мимо них, держа за руку своего кавалера.

Хейден Панеттьер и ее неизвестный кавалер

Лесли утверждает, что Хейден и Владимир остаются друзьями ради их общей трехлетней дочери. Именно поэтому они недавно все втроем отдыхали в Греции.

«В жизни моей дочери происходят перемены. Уверена, что это перемены к лучшему», — подчеркнула мать актрисы. Она также сообщила, что Хейден взяла перерыв в работе над сериалом «Нашвилл», в котором она снимается с 2012 года.

Напомним, Панеттьер и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьер родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло.

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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

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