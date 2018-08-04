Бухгалтер Манафорта рассказал о заработках политтехнолога в Украине

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Бывший политтехнолог Виктора Януковича и экс-руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт официально задекларировал $ 14 млн доходов за 2010−1014 годы, хотя согласно документам обвинения, в Украине он заработал $ 60 млн. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на показания бухгалтера Манафорта Филиппа Айлиффа в суде над политтехнологом.

«Когда Манафорт работал в Украине, он обнародовал доход в $ 504 тыс. в 2010 году, $ 3,1 млн — в 2011, $ 5,4 млн — в 2012, $ 1,9 млн — в 2013 и около $ 3 млн — в 2014»,— отмечает издание.

По словам бухгалтера, Манафорт скрывал зарубежные счета.

Айлифф утверждал в суде, что в 2011 году он спрашивал Манафорта, заинтересован ли тот в любых иностранных счетах. Манафорт ответил отрицательно.

Бухгалтер заявил, что некоторые иностранные компании, в контроле над которым обвиняется Манафорт, были клиентами его бухгалтерской фирмы. Однако ему якобы было неизвестно о связях этих компаний с Манафортом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 июля в США начался суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины. Федеральный прокурор на суде заявил, что Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины. Кроме того, судье в ходе допроса свидетелй надоело слушать, как Манафорт тратил деньги на дорогую одежду.