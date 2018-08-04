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В полиции назвали условие легализации "евроблях"
Начальник Главного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко высказал мнение о том, что все автомобили с иностранной регистрацией нужно безоговорочно легализовать, но после этого полностью запретить их ввоз в страну. Такое заявление он сделал в интервью изданию «Левый берег».
«Нужно принимать жесткое законодательство. Даже просто убирать их с улиц. Я вообще не понимаю: в суверенном государстве существует целый пласт автомобилей с непонятными номерами! Да, есть дипломаты — у них официальная регистрация, есть транзитные машины, которые приехали и уехали. Но практику ввоза таких автомобилей нужно запретить. Легализовать все, что есть, за какие-то деньги и запретить»,— заявил Крищенко.
Говоря о ДТП с участием «евроблях», Крищенко подчеркнул, что совершают преступления и провоцируют конфликты не «евробляхи», а люди.
«Особой разницы в преступлениях, совершенных на „евробляхах“ и обычных машинах, нет», —сказал он.
При этом Крищенко уверен, что раскрытие преступления на «евробляхах» занимает больше времени.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после длительного противостояния «евробляхеров» с властью и принятия в первом чтении законопроектов № 8487 и № 8488, которые предусматривают снижение стоимости растаможивания ввезенных в Украину иностранных автомобилей, владельцев еврономеров могут ждать новые трудности.
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