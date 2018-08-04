"Я же украинец!" Усик ответил на вопрос о смене гражданства

Украина

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик даже не рассматривает возможность смены украинского гражданства. В эфире канала «112.UA» боксер заявил, что прекрасно себя чувствует под флагом Украины.

«Мне никто никогда не предлагал сменить гражданство. И если бы мне даже предложили… Я же украинец. Зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, дом. У меня все есть. Мне не нужно много паспортов. Я и с украинским могу ездить везде и делаю это. Мне не нужно никакое другое гражданство кроме моего», — сказал он.

Таким образом украинец прокомментировал высказывание одного из депутатов Госдумы РФ о намерении предоставить ему паспорт страны-агрессора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат Государственной думы России, президент Федерации керлинга страны Дмитрий Свищев отреагировал на заявление абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинца Александра Усика о том, что ему не нужно звание «Герой Украины». В частности, путинский депутат предложил рассмотреть вариант с выдачей украинцу российского гражданства. Свое мнение депутат аргументировал тем, что Усик родился в Крыму, в Симферополе, который захватила временно Россия, и никогда не говорил плохих слов ни об Украине, ни о РФ, несмотря на сложную ситуацию между странами.