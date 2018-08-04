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В Минобороны Швеции обвинили путинского министра Шойгу во лжи
Министр обороны Швеции Петер Гультквист отреагировал на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о сотрудничестве скандинавской страны с НАТО, назвав их ложью. Об этом сообщает издание The Local в пятницу.
«То, что описывает министр обороны России, — это неправда. НАТО не имеет неограниченного доступа ни в финских, ни в шведских территориальных водах и воздушном пространстве»,— цитирует Гультквиста издание.
Ранее Сергей Шойгу, выступая 24 июля на коллегии Минобороны РФ, рассказал о якобы втягивания Финляндии и Швеции в структуры НАТО.
«В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его системами управления войсками и оружием. За это НАТО получило беспрепятственный доступ к воздушному пространству и территориальным водам этих стран»,— сказал Шойгу.
Петер Гультквист в ответ своему российскому коллеге заявил, что «Швеция свободная от военных альянсов, и принимает собственные решения». Министр обороны добавил, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после четырех лет войны с Украиной российский министр обороны Сергей Шойгу внезапно заявил, что война между Украиной и Россией невозможна. Его высказывания немало напугали западных политиков, которые расценили их как доказательства подготовки РФ к вторжению в нашу страну.
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