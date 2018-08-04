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В сети показали печальные фото и видео лужи, которая раньше была озером в Крыму
В сети появились фото и видео озера, которое практически полностью высохло в захваченном Россией Крыму. Снимки и видеозапись опубликовал в своем Twitter один из пользователей.
«Это бывшее озеро в Владиславовце. Местные говорят, что оно раньше было глубиной метров 5−6. Сейчас больше похоже на футбольное поле. Правда, лужа еще осталась, пока осталась»,— пишет он.
Блогер не успоминает название водоема, но вероятно речь идет о соленоем озере Ачи, площадь которого составляла более 2 кв.км.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымский блогер Зарема Сеитаблаева показала фотографии крупнейшей в Крыму реки Биюк-Карсау, русло которой выше Белогорского водохранилища полностью высохло. От обезвоживания аннексированный Россией полуостров не спасают даже сильные ливни.
И не большое видео
Можно без звука, ветер сегодня был уууух pic.twitter.com/VS8gI5C9Vh
— Крымский Хахол (@66Sergik) 3 августа 2018 г.
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“ Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!”