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Американцу ампутировали обе ноги после того, как его лизнула собака (видео)

Большой любитель собак Грег Мантейфель из штата Висконсин в США, стал жертвой болезнетворных бактерий, разносимых четвероногими друзьями человека. Об этом говорится в сюжете CBS News, передает Day.az.

Текущим летом один из псов лизнул Грега и заразил его капноцитофагами (Capnocytophaga canimorsus). В результате возникло быстро распространявшееся заражение крови, и медикам пришлось ампутировать мужчине обе ноги.

«Эти бактерии вызвали сепсис в организме, и полностью изменили жизнь Грега и всей его семьи, —говорится на странице GoFundMe, созданной близкими пострадавшего. - Через несколько дней после госпитализации Грег потерял обе стопы, а после второй операции, которую сделали, чтобы удалить распространявшееся заражение, ему ампутировали и оставшиеся части ног».

По мнению медиков, инфекция попала в организм вместе со слюной собаки. Сейчас Мантейфель находится в больнице, пытается восстановиться после предыдущих операций, но уже предпринятые кардинальные меры не смогли остановить развитие болезни, и врачи собираются провести ампутацию обеих рук.

«Мы насчитали около восьми собак, с которыми он вероятно контактировал,— заявила прессе жена Грега. — Он не хочет, чтобы кто-то подумал, что он больше не любит собак, он любит своего пса, и хочет его увидеть. Это не вина собаки. Это просто какая-то безумная случайность, которые иногда происходят».

Приводится мнение специалиста по инфекционным заболеваниям из больницы Фродтерта и Медицинского колледжа Висконсина доктора Сильвии Муньос-Прайс, что попавшая в кровь инфекция «вызвала очень серьезный отклик в его теле». Кровяное давление снизилось, а кровообращение в конечностях уменьшилось.

Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, многие виды бактерии Capnocytophaga считаются безвредными, и обычно присутствуют в ротовых полостях людей, собак и кошек. Фактически, эту бактерию можно обнаружить у 74% собак и до 57% кошек.

Однако Capnocytophaga может вызвать оппортунистические инфекции, то есть болезнь может возникнуть при благоприятных для нее условиях, к примеру, если у человека ослаблена иммунная система. Эти инфекции крайне редко случаются у людей.

Службы здравоохранения США предупреждают, что повышенному риску заражения Capnocytophaga через слюну домашних животных подвержены люди со следующими факторами риска: чрезмерное употребление алкоголя, с удаленной селезенкой, с ослабленным иммунитетом вследствие, но не ограничиваясь: рака, диабета, ВИЧ-инфекции, наркотиков, химиотерапии. Лечение инфекций от заражения Capnocytophaga должно начинаться незамедлительно, во избежание катастрофических осложнений.

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