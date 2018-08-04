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В Киеве всерьез взялись за проверки точек по продаже шаурмы
Госпотребслужба провела рейд по выявлению нарушений и остановки работы нелегальных точек по продаже уличной еды. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По результатам аппаратного совещания 3 июля 2018 было создано 15 инспекционных групп, которые в течение дня проверили 50 точек по реализации шаурмы в 10 районах столицы.
В службе сообщили, что наблюдали типичное явление быстрого закрытия МАФов при появлении инспекторов, или после приезда полиции. Это не позволяло установить название объекта и законность ее размещения.
Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия пищевых продуктов с законодательством.
Это касалось в первую очередь отсутствием маркировки на сырье и отсутствием медкнижек у работников учреждений, а также несоблюдение норм гигиены и санитарных норм.
«В случаях выявления несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах, будут приняты меры по проведению внепланового надзора контроля, о результатах которых будет сообщено дополнительно»,— сообщили в Госпотребслужбе.
Также в ведомстве заявили, что «ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве количество отравленных шаурмой выросла до 83. Отмечается, что во всех торговых точках был один поставщик опасной продукции.
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