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В Минэкономики назвали обменный курс гривны к доллару на конец года
Согласно прогнозам Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), на конец 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 грн/доллар. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019−2021 годы, опубликованном на сайте министерства.
Согласно документу, МЭРТ ожидает, что обменный курс гривни к доллару США на конец года составит 28,5 грн/доллар (±1).
При этом, согласно первому сценарию, который предлагается принять как базовый, в среднем за год обменный курс гривни к доллару составит 27,5 грн/доллар в 2018 году, в 2019 году — 28,2 грн/доллар, в 2020 году — 29,7 грн/доллар, в 2021 году — 30,4 грн/доллар.
По этому сценарию, на конец года доллар в Украине будет стоить в 2019 году — 29,4 (±2) грн/доллар, в 2020 году — 30,2 (±2) грн/доллар, в 2021 году — 30,7 (±2) грн/доллар.
Также сообщается, что цены на нефть в среднесрочном периоде будут колебаться в пределах 66,7 доллара США за баррель против 50,3 доллара США за баррель в 2015—2017 годах.
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