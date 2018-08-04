США обвинили Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН

Мир

Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении положений резолюций, принятых Советом Безопасности ООН по Северной Корее, в том числе в части запрета на использование рабочей силы из КНДР. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

«Заслуживающие доверия сообщения о нарушении Россией резолюций ООН по рабочей силе КНДР вызывают опасения», — уточняется в тексте.

По мнению американского постпреда, пока КНДР не достигнет полной денуклеаризации, режим введенных против Пхеньяна санкций нельзя ослаблять.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Белом доме заявили о том, что считают РФ виноватой в предпринимаемых попытках вмешиваться в предстоящие выборы в США.