Происшествия

На Закарпатье задержана женщина, которая пыталась продать собственного ребенка за $ 2,5 тысячи

Жительница Мукачево договорилась о продаже своего сына людям, которые занимаются попрошайничеством, за 2,5 тысячи долларов. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Отмечается, что Отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками КОРД 3 августа 2018 в 21:15 провели спецоперацию по предотвращению продажи трехлетнего ребенка.

Полицией было установлено, что 39-летняя жительница Мукачево подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за деньги с целью трудовой эксплуатации. Женщина была разоблачена в момент передачи ребенка и задержана.

Полиция работала в рамках уголовного производства, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).

За совершенное преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области 27-летний местный житель пытался продать 7-месячного сына, однако «сделку» сорвали правоохранители.