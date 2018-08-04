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На Закарпатье задержана женщина, которая пыталась продать собственного ребенка за $ 2,5 тысячи
Жительница Мукачево договорилась о продаже своего сына людям, которые занимаются попрошайничеством, за 2,5 тысячи долларов. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
Отмечается, что Отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками КОРД 3 августа 2018 в 21:15 провели спецоперацию по предотвращению продажи трехлетнего ребенка.
Полицией было установлено, что 39-летняя жительница Мукачево подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за деньги с целью трудовой эксплуатации. Женщина была разоблачена в момент передачи ребенка и задержана.
Полиция работала в рамках уголовного производства, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).
За совершенное преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области 27-летний местный житель пытался продать 7-месячного сына, однако «сделку» сорвали правоохранители.
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