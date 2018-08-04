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Украина

Ноу-хау от Усика: чемпион объяснил, почему боксер должен быть голодным (видео)

5:22 4 августа 2018   12
Александр Усик
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что не собирается уезжать из Украины ради повышения уровня своего благосостояния или более комфортных тренировок. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Спортсмен должен быть голодным. Знаете, как говорил Оскар Де Ла Хойя? Просыпаться в 5 часов очень сложно, когда ты спишь в шелковой пижаме. Когда у тебя все есть, машина, счет и все нормально. А когда ты просыпаешься под будильник и ты понимаешь, что у тебя в кроватке ребеночек спит, надо шевелиться, чтобы он кушал. Когда у тебя есть все, тебя чуть расслабляет. Должно быть то, что тебя будет мотивировать. В Украине абсолютно доступны тренировки», — сказал он.

Напомним, что 21 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым, став абсолютным чемпионом и обладателем всех четырех чемпионских поясов тяжелого веса — WBC, WBO, WBA и IBF. Также украинец забрал символический кубок Мохаммеда Али как победитель Суперсерии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что даже не рассматривает возможность смены украинского гражданства.

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