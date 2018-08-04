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В Мексике после пыток в жилом доме убили 11 человек
В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа группа вооруженных людей убила 11 человек в жилом доме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти штата.
По данным генпрокуратуры, в числе погибших восемь мужчин и три женщины.
На телах, некоторые из которых были связаны, обнаружили следы пыток.
Отмечается, что нападение может быть связано с конфликтом между двумя местными преступными группировками.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мексике после взлета разбился пассажирский самолет.
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