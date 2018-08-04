Мир

В Мексике после пыток в жилом доме убили 11 человек

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа группа вооруженных людей убила 11 человек в жилом доме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти штата.

По данным генпрокуратуры, в числе погибших восемь мужчин и три женщины.

На телах, некоторые из которых были связаны, обнаружили следы пыток.

Отмечается, что нападение может быть связано с конфликтом между двумя местными преступными группировками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мексике после взлета разбился пассажирский самолет.