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В Мексике после пыток в жилом доме убили 11 человек

5:54 4 августа 2018   2235
Убийство в Мексике
Инф. «ФАКТОВ»

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа группа вооруженных людей убила 11 человек в жилом доме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти штата.

По данным генпрокуратуры, в числе погибших восемь мужчин и три женщины.

На телах, некоторые из которых были связаны, обнаружили следы пыток.

Отмечается, что нападение может быть связано с конфликтом между двумя местными преступными группировками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мексике после взлета разбился пассажирский самолет.

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