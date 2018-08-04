Принц Гарри потряс британцев, впервые откровенно высказавшись о мачехе

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Принц Гарри потряс британцев, когда впервые позволил себе рассказать, какие чувства он испытывает к Камилле Паркер-Боулз, ставшей после брака с Чарльзом герцогиней Корнуольской. Об этом пишет «7 Дней».

До откровенного интервью Гарри журналистке Анджеле Левайн, которая в настоящее время занята написанием биографии принца, большинство британцев думало, что он ненавидел Камиллу. Ведь именно ее принято считать причиной трагически сложившейся судьбы обожаемой мамы Гарри — принцессы Дианы. Камиллу, которая была любовницей Чарльза до брака с Дианой и не прекратила близких отношений с ним после свадьбы, винили в том, что супружество мамы Гарри и его отца оказалось таким несчастливым.

Камиллу осуждали все. Даже обычно чрезвычайно сдержанная королева Елизавета однажды позволила себе заметить, что считает любовницу своего сына «испорченной, скверной женщиной»! И еще целых семь лет после смерти Дианы не давала разрешение Чарльзу на брак с Камиллой. А когда, наконец, разрешение было получено, старший сын Елизаветы долго не мог решиться сообщить сыновьям, что у них появится мачеха…

Однако, как оказалось, принц, которому было всего 12 лет, когда погибла его мать, давно простил герцогиню Корнуольскую.

«Камилла не была злой мачехой. Особенно если принять во внимание те обстоятельства, в которых ей досталась эта роль. Пожалуй, в той непростой для нее ситуации, следовало жалеть не меня и моего брата Уильяма, а именно ее!»— заявил Гарри. И пояснил: «Со временем, мы оба — и я, и Уильям — сблизились с ней. Она оказалась прекрасной женщиной, которая сделала нашего отца абсолютно счастливым человеком. И за это я ее люблю и уважаю…».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Приянка Чопра представила Гарри и Меган своего жениха Ника.