Украина

Самый богатый человек Украины стал владельцем крупнейшего производителя кокса в стране

Компания «Метинвест», которая принадлежит Ринату Ахметову, приобрела 57,3% акций компании «Шахтоуправление Покровское», которая является крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Согласно данным, со второго квартала 2017 года 57,29% акций «Покровское» переведены с ЧАО «Донецксталь» — металлургический завод на ООО «Индастриал коал холдинг» (ICH, Киев). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит «Метинвесту» в Нидердандах.

В сообщении указано, что, приобретение контрольного пакета акций состоялось опосредованно через оффшорные компании Ахметова, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.

Напомним, что горно-металлургическая компания «Метинвест» владеет 24 предприятиями в Украине, Европе и США и осуществляет добычу руды и угля, производство кокса и металлургической продукции. Шахтоуправление «Покровское» ранее входило в промышленно-финансовую группу «Донецксталь», основным собственником которой является Виктор Нусенкис. «Покровское» — крупнейший в Украине производитель угля, используемого для производства кокса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», владелец компании SCM Ринат Ахметов с состоянием в $ 3,1 млрд по-прежнему занимает первое место в рейтинге топ-100 самых богатых украинцев, которые составляет издание «Фокус». На втором месте находится совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский ($ 1,6 млрд), «бронза» — у другого совладелеца «Привата» — Геннадия Боголюбова ($ 1,5 млрд).