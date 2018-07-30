4 августа 2018

Вообще-то именно сегодняшний день, 4 августа, считается днем первого циркового представления в Европе. Как утверждают справочники и энциклопедии, именно 4 августа 1777 года в Лондоне прошло первое публичное цирковое представление, организованное отставным драгунским сержантом-майором Филипом Астлеем. На самом же деле все было несколько не так. Давайте-ка лучше расскажу вам об этом по порядку.

Родившийся в семье столяра-краснодеревщика из города Ньюкасл-андер-Лайм мальчик Филип с детства мечтал работать с лошадьми. Вот почему он выбрал для себя военную карьеру и быстро в ней преуспел. Уже к 17 годам он получил звание сержанта-майора в подразделении полковника Эллиота, успел отличиться на полях сражений в Семилетней войне и прославился как опытный наездник. Но по-настоящему талант юноши раскрылся чуть позже. Когда, вернувшись к мирной жизни, Филип решил открыть в Лондоне школу верховой езды. Этого ему показалось мало. И вскоре — ровно 250 лет назад, в 1768 году — он приобрел участок земли, на котором построил круглую арену, названную Амфитеатром Астлея. Он тщательно избегал называть платные представления, которые стали пользоваться у лондонцев огромным успехом, цирковыми. Хотя они таковыми, по сути, были. Потому что наряду с номерами в исполнении классных наездников вскоре на арене Амфитеатра начали появляться и клоуны, и канатоходцы, и акробаты, и жонглеры, и дрессировщики диких зверей и домашних животных.

Бизнес бывшего драгунского сержанта процветал. Его начали приглашать на гастроли в другие страны. Один за другим Амфитеатры Астлея начали появляться в разных европейских городах. Со временем их число достигло 18. Ну, а первый, лондонский, амфитеатр к тому времени… сгорел. Его, правда, снова отстроили. Но он вскоре снова сгорел. И так продолжалось несколько раз.

Именно Филипа Астлея принято называть ''отцом современного цирка'', хотя он сам до последних дней жизни категорически не соглашался называть свои амфитеатры цирковыми. Почему-то…

В нашей коллекции тема цирка занимает особое место. Многие произведения из ''цирковой'' части коллекции мне уже приходилось вам показывать. В том числе и огромные композиции с множеством фигур героев сюжета. В этой череде мне приятно познакомить вас с произведением, найденным мною много лет назад в Канаде и благополучно доставленным в Киев. Надеюсь, вы по достоинству оцените эту прекрасную крупную фарфоровую композицию, которой не перестаю восхищаться какой уже год.

Всем сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья.