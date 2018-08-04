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В РФ разбился вертолет: погибли 17 человек
Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Красноярском крае. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, погибли 17 человек.
«Вертолет с пассажирами разбился в районе Игарки. Все находившиеся на борту погибли», —сказал источник. По его словам, на борту было 17 человек.
По словам собеседника агентства, обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вскрылись новые сведения о причастности России к войне на Донбассе.
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