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В РФ разбился вертолет: погибли 17 человек

7:01 4 августа 2018   116
Вертолет МИ-8
Инф. «ФАКТОВ»

Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Красноярском крае. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, погибли 17 человек.

«Вертолет с пассажирами разбился в районе Игарки. Все находившиеся на борту погибли», —сказал источник. По его словам, на борту было 17 человек.

По словам собеседника агентства, обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вскрылись новые сведения о причастности России к войне на Донбассе.

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