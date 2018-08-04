Освободившийся узник Кремля рассказал, вернется ли в Киев

Политика

Бывший политзаключенный Александр Костенко, 3 августа освободившийся из российской тюрьмы, должен приехать в Киев 6−7 августа. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Крымчанин Костенко три с половиной года провел в российской колонии. Оккупационный «суд» признал Костенко виновным в якобы нанесении увечий сотруднику крымского «Беркута» в Киеве.

«Я уже общалась по телефону с Александром, — рассказала Геращенко. — У него, кстати, замечательный украинский язык, говорит, что вдыхает первые глотки на воле, а вот на свободе почувствует себя только дома, в Украине».

Поговорил по телефону с бывшим политзаключенным и президент Петр Порошенко. «Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции, — поделился впечатлениями глава государства. — Александр благодарен каждому, кто боролся за него. Ждем его на родной земле. Продолжаем бороться за освобождение из российской неволи всех украинцев, заключенных по политическим мотивам».

Напомним, крымскому активисту решено предоставить временное жилье в Киеве — Костенко поселят в общежитии. Геращенко надеется, что Костенко сможет вовремя получить причитающуюся ему выплату, как бывшему заключенному.