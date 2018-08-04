На Донбассе соцзащита требует от журналиста-переселенца вернуть пособие

Украина

Об этом руководитель телеканала Донбасс TV. ДTV Илья Суздалев сообщил в соцсетях.

Сумма, которую требует краматорское управление соцзащиты от журналиста, выехавшего весной 2014 года из оккупированного Донецка, составляет почти 10 тысяч гривен.

«Две недели назад приходит в бухгалтерию по месту моей работы исполнительный лист, в котором предписывается высчитать из зарплаты гражданина меня 1378 гривен. Поехал разбираться в исполнительную службу, а там мне вручают еще один исполнительный лист, уже на 7171 гривну плюс всякие сборы. Итого — должен я, значит, около 10 тысяч гривен», — рассказал Суздалев.

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Оказывается, два года назад управление соцзащиты подало на него в суд, чтобы взыскать выплаченное в 2015—2016 годах пособие для переселенцев. К журналисту непосредственно никто не обращался. «По мнению собеса, я не проживал в Краматорске в течение 2014 года и по сегодня, потому выплаты получил незаконно. Три заседания суда в конце 2016 и начале 2017 годов состоялись без моего участия, потому как уведомлений я не получал. В итоге в январе 2017 года (полтора года назад!!!) мне присудили вернуть пособие государству. И вот спустя эти полтора года я практически случайно узнаю об этом решении суда», — объяснил переселенец.

«Возвращать деньги я не хочу, потому что я реально проживал и работал в Краматорске, и на тот момент эти 400 гривен в месяц для меня имели значение. К тому же, не понимаю, почему без меня меня судили», — недоумевает он и продолжает: «Представьте, сколько людей из числа переселенцев ходит сейчас по Украине и не знает, что они заочно „осуждены“ и должны вернуть любимому государству деньги».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинские спецслужбы разоблачили пророссийских администраторов в соцсетях.