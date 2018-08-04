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Врачи рассказали о состоянии волонтера, пострадавшего от взрыва в Каменском
Известный волонтер и депутат городского совета Каменского Виталий Чернявский, которого пытались взорвать в микроавтобусе, остается в больнице. У врачей уже есть первые хорошие новости.
«Виталия оперировали в Каменском, спасли левую ногу и привели его в стабильное состояние. Он был транспортирован в областной центр, больницу имени Мечникова, где ему сделали очередную операцию. Виталик находится в сознании и держится бодро», — рассказал депутат горсовета Иван Горбаренко в интервью сайту города Каменское.
По информации врачей, сейчас жизни Чернявского ничто не угрожает. Врачи занимаются левой рукой пострадавшего, сильно поврежденной взрывом.
Напомним, 49-летний Чернявский получил тяжелые травмы после того, как 2 августа его микроавтобус взорвался и загорелся. Полиция расследует дело о покушении на убийство.
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