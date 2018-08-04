- 9:49 Синоптик рассказал, какой будет погода в августе
- 9:14 Наркобизнес по-киевски: "дозы" за биткойны и "закладки" на детских площадках
- 9:10 В Украине разгорается новый скандал: самолет улетел в Тбилиси без багажа
- 8:27 Врачи рассказали о состоянии волонтера, пострадавшего от взрыва в Каменском
- 8:26 На Донбассе соцзащита требует от журналиста-переселенца вернуть пособие
- 8:15 Гироскутеры и сегвеи выпустят на дороги: что изменится для водителей
- 7:59 Оккупанты на Донбассе устроили обстрел из танка
- 7:40 Освободившийся узник Кремля рассказал, вернется ли в Киев
- 7:01 В РФ разбился вертолет: есть погибшие
- 6:51 Самый богатый человек Украины стал владельцем крупнейшего производителя кокса в стране
Синоптик рассказал, какой будет погода в августе
Прогнозируя погоду на август, синоптики склоняются к тому, что жаркий период будет недолгим. Народный синоптик Леонид Горбань в комментарии «ФАКТАМ» выразил уверенность, что нынешний август будет прохладнее, чем в прошлые годы.
Первое ощутимое похолодание синоптик ожидает 11 августа. «По моим расчетам, до 10 августа столбики термометров днем будут колебаться от 26 до 32 градусов тепла. Но уже с 11 августа ожидается небольшое похолодание, которое обусловлено дождями», — рассказал Горбань.
Как ожидается, во вторую декаду августа в Украину вернется жаркая погода. 14−17 августа, по прогнозам народного синоптика, дневные температуры будут держаться на уровне +27…31 градус. Но жара придет ненадолго.
«Долго летний зной не продлится и уже с 17 августа ожидается резкое падение температуры — до 22—25 градусов тепла, и она продержится до конца месяца. А вот таких сильных дождей, какие были в июле, в нынешнем августе не будет», — уверен Горбань.
Напомним, за июль в Киеве выпало 86 мм осадков, что составило 98% климатической нормы. Существенная часть этих осадков выпала 25 июля, когда на столицу обрушились град, ливень с грозой и шквалистый ветер.
Какие прогнозы на август дают в Украинском гидрометцентре, читайте в статье «Что придет на смену дождям в Украину».
влажность:
давление:
ветер:
“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”