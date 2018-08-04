Общество

Синоптик рассказал, какой будет погода в августе

Прогнозируя погоду на август, синоптики склоняются к тому, что жаркий период будет недолгим. Народный синоптик Леонид Горбань в комментарии «ФАКТАМ» выразил уверенность, что нынешний август будет прохладнее, чем в прошлые годы.

Первое ощутимое похолодание синоптик ожидает 11 августа. «По моим расчетам, до 10 августа столбики термометров днем будут колебаться от 26 до 32 градусов тепла. Но уже с 11 августа ожидается небольшое похолодание, которое обусловлено дождями», — рассказал Горбань.

Как ожидается, во вторую декаду августа в Украину вернется жаркая погода. 14−17 августа, по прогнозам народного синоптика, дневные температуры будут держаться на уровне +27…31 градус. Но жара придет ненадолго.

«Долго летний зной не продлится и уже с 17 августа ожидается резкое падение температуры — до 22—25 градусов тепла, и она продержится до конца месяца. А вот таких сильных дождей, какие были в июле, в нынешнем августе не будет», — уверен Горбань.

Напомним, за июль в Киеве выпало 86 мм осадков, что составило 98% климатической нормы. Существенная часть этих осадков выпала 25 июля, когда на столицу обрушились град, ливень с грозой и шквалистый ветер.

Какие прогнозы на август дают в Украинском гидрометцентре, читайте в статье «Что придет на смену дождям в Украину».