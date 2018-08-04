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Названа причина крушения вертолета в России (видео)

10:24 4 августа 2018   129
вертолет
Инф. «ФАКТОВ»

Стала известна причина авиакатастрофы в России 4 августа, когда в Красноярском крае упал вертолет Ми-8 и погибли 18 человек.

В Росавиации пришли к выводу, что причиной катастрофы стал второй вертолет: два воздушных судна авиакомпании ЮТэйр — грузовое и пассажирское — выполняли взлет слишком близко друг от друга. Метеоусловия в районе полета были простыми, осадков не наблюдалось.

Вертолеты столкнулись в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Взлетавший вторым вертолет с пассажирами на борту столкнулся с уже находящимся в воздухе Ми-8 и зацепил его внешнюю грузовую подвеску.

Вертолет с пассажирами упал и сгорел. Погибли трое членов экипажа и 15 пассажиров — рабочих вахтовых смен, летевших на нефтеперекачивающую станцию.

Что касается вертолета без пассажиров, то его экипаж не пострадал. Воздушное судно сбросило внешнюю грузовую подвеску и выполнило посадку.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет с пассажирами разбился в Красноярском крае РФ в районе Игарки, и все находившиеся на борту погибли.

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