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Задержан военный, предавший Украину во время оккупации Крыма (фото)

10:51 4 августа 2018   124
военный
Инф. «ФАКТОВ»

В Кировоградской области был задержан дезертир-предатель Вооруженных Сил Украины, находившийся в розыске с 2014 года. После российской аннексии Крыма старший солдат не прибыл на свое новое место службы на материковой части Украины, а остался на полуострове. Об этом сообщила Военная прокуратура Центрального региона.

СБУ выяснила, что в 2015 году дезертир устроился на контракт в российскую армию, а отслужив в войсках страны-агрессора, решил вернуться на родину — в Александрийский район Кировоградской области.

задержание

В настоящее время следствие изучает, как перебежчик помогал военному командованию России в разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Решается вопрос о возбуждении второго уголовного производства о государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, за госизмену украинское законодательство предполагает от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он добровольно рассказал органам государственной власти о своей связи с иностранными агентами и о полученном задании.

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