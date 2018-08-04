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В Украине определилась новая популярная дата для заключения брака
Свадебный бум в августе ожидается в три красивые даты, содержащие три восьмерки. «Восьмерку», символизирующую бесконечность, женихи и невесты считают крайне удачной при выборе даты бракосочетания.
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Как сообщает УНН, наибольшее число заявлений о браке подано на 18 августа 2018 года. В этот день свадьбу сыграют 2790 пар. Популярность даты объясняется тем, что кроме трех восьмерок красивая дата приходится на субботу.
Чуть потеряла в популярности дата
Напомним, ранее в Министерсте юстиции проанализировали популярность услуги «Брак за сутки». За два года существования такой опции «скоростные» браки заключили 38,44 тыс. пар. Самой популярной эта услуга была в Киеве и Одессе, где зарегистрировано 7 тыс. и 6 тыс. браков соответственно.
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