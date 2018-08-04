Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

В Украине определилась новая популярная дата для заключения брака

11:29 4 августа 2018   22
свадьба
Инф. «ФАКТОВ»

Свадебный бум в августе ожидается в три красивые даты, содержащие три восьмерки. «Восьмерку», символизирующую бесконечность, женихи и невесты считают крайне удачной при выборе даты бракосочетания.

Читайте также: Назван цветок — фаворит летнего свадебного сезона: советы по декору от итальянского флориста (фото)

Как сообщает УНН, наибольшее число заявлений о браке подано на 18 августа 2018 года. В этот день свадьбу сыграют 2790 пар. Популярность даты объясняется тем, что кроме трех восьмерок красивая дата приходится на субботу.

Чуть потеряла в популярности дата 08.08.2018. Заявления на регистрацию брака в этот день подали 1565 пар. 28.08.2018 мужем и женой станет 1201 пара.

Напомним, ранее в Министерсте юстиции проанализировали популярность услуги «Брак за сутки». За два года существования такой опции «скоростные» браки заключили 38,44 тыс. пар. Самой популярной эта услуга была в Киеве и Одессе, где зарегистрировано 7 тыс. и 6 тыс. браков соответственно.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины