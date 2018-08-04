В Украине определилась новая популярная дата для заключения брака

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Свадебный бум в августе ожидается в три красивые даты, содержащие три восьмерки. «Восьмерку», символизирующую бесконечность, женихи и невесты считают крайне удачной при выборе даты бракосочетания.

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Как сообщает УНН, наибольшее число заявлений о браке подано на 18 августа 2018 года. В этот день свадьбу сыграют 2790 пар. Популярность даты объясняется тем, что кроме трех восьмерок красивая дата приходится на субботу.

Чуть потеряла в популярности дата 08.08.2018 . Заявления на регистрацию брака в этот день подали 1565 пар. 28.08.2018 мужем и женой станет 1201 пара.

Напомним, ранее в Министерсте юстиции проанализировали популярность услуги «Брак за сутки». За два года существования такой опции «скоростные» браки заключили 38,44 тыс. пар. Самой популярной эта услуга была в Киеве и Одессе, где зарегистрировано 7 тыс. и 6 тыс. браков соответственно.

