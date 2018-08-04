Украинский баскетболист сменил клуб НБА

Спорт

Украинский центровой Алексей Лэнь поменял клуб в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 25-летний уроженец Антрацита, что в Луганской области, после пяти лет выступлений за «Финикс Санз» отныне будет защищать цвета «Атланты Хокс».

Подробностей сделки не сообщается, но, по сообщениям американских СМИ, украинец подписал контракт на два года, за которые заработает 8,5 миллионов долларов. В новой команде Алексей будет выступать под 25 номером.

Отмечу, что Лэнь дебютировал на профессиональном уровне в 2010 году, на протяжении одного сезона выступая за «Днепр» в украинской Суперлиге. После этого отправился на обучение в США, а в 2013 году на драфте НБА был выбран клубом «Финикс Санз». В прошлом сезоне в составе «солнечных» провел 69 матчей, в которых проводил в среднем по 20 минут на площадке и набирал 8,5 очков.

Напомню, что ранее контракт с «Лос-Анджелес Лэйкерс» подписал другой украинец 21-летний Святослав Михайлюк. Выбранный на драфте, проходившем в июне, воспитанник «Черкасских мавп» сыграл в Летней лиге НБА, где вместе с «озерными» дошел до финала.