Лучшие теннисистки Украины посетили вечеринку перед стартом турнира в Монреале (фото)

Спорт

Украинские теннисистки пятая ракетка мира Элина Свитолина (на заглавном фото с латышкой Еленой Остапенко) и Леся Цуренко (39-е место в рейтинге WTA) посетили традиционную вечеринку для игроков перед стартом турнира Rogers Cup в Монреале. Спортсменки сменили игровую форму, приодевшись в элегантные наряды.

* Элина Свитолина

* Леся Цуренко

Отмечу, что Свитолина приехала в Монреаль в качестве действующей победительницы Rogers Cup и, стартуя со второго круга, будет защищать свой титул. Что касается Цуренко, то киевлянка впервые будет принимать участие в турнире — свой первый матч она проведет против одной из победительниц квалификации.

Добавлю, что в Монреале сыграет еще одна украинка. Катерина Бондаренко (79-е) стартует в отборочном раунде матчем с американкой Ириной Фалькони (151-е). В случае успешного для себя результата Бондаренко сыграет с победительницей пары Карла Суарес-Наварро (Испания, 27-е) / Анастасия Родионова (Австралия, 1128-е).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одна из лучших теннисисток Украины разоткровенничалась о своих заработках.