- 12:38 В Одессе группа девочек-подростков жестоко избили свою сверстницу
- 12:38 Лучшие теннисистки Украины посетили вечеринку перед стартом турнира в Монреале
- 11:59 Под Херсоном пьяный военком насмерть сбил семью
- 11:39 Украинский баскетболист сменил клуб НБА
- 11:29 В Украине определилась новая популярная дата для заключения брака
- 10:51 Задержан военный, предавший Украину во время оккупации Крыма
- 10:39 Гнилые шпалы и ржавые вагоны: во что боевики превратили известное предприятие на Донбассе
- 10:24 Названа причина крушения вертолета в России
- 9:49 Синоптик рассказал, какой будет погода в августе
- 9:14 Наркобизнес по-киевски: "дозы" за биткойны и "закладки" на детских площадках
Лучшие теннисистки Украины посетили вечеринку перед стартом турнира в Монреале (фото)
Украинские теннисистки пятая ракетка мира Элина Свитолина (на заглавном фото с латышкой Еленой Остапенко) и Леся Цуренко (39-е место в рейтинге WTA) посетили традиционную вечеринку для игроков перед стартом турнира Rogers Cup в Монреале. Спортсменки сменили игровую форму, приодевшись в элегантные наряды.
* Элина Свитолина
* Леся Цуренко
Отмечу, что Свитолина приехала в Монреаль в качестве действующей победительницы Rogers Cup и, стартуя со второго круга, будет защищать свой титул. Что касается Цуренко, то киевлянка впервые будет принимать участие в турнире — свой первый матч она проведет против одной из победительниц квалификации.
Добавлю, что в Монреале сыграет еще одна украинка. Катерина Бондаренко (79-е) стартует в отборочном раунде матчем с американкой Ириной Фалькони (151-е). В случае успешного для себя результата Бондаренко сыграет с победительницей пары Карла Суарес-Наварро (Испания, 27-е) / Анастасия Родионова (Австралия, 1128-е).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одна из лучших теннисисток Украины разоткровенничалась о своих заработках.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”