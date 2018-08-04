Украинские курсанты впервые отправились завоевывать заграничное побережье (фото)

Украина

Из Одессы в катерный поход за рубеж отправились курсанты военно-морских учебных заведений. 3 августа от причалов западной военно-морской базы Украины в дальнее плавание ушли катера «Новая Каховка», «Смела» и «Чигирин». На их борту — 70 курсантов второго и пятого курсов института Военно-Морских Сил и второго курса мореходного колледжа «Одесской морской академии».

Во время похода запланировано проведение морской практики курсантов и посещение портов Гельджук (Турецкая Республика), Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария).

«В условиях войны с российским агрессором защита Украины с морского направления приобретает особое значение и новое содержание, — обратился к участникам дальнего похода командующий Военно-Морскими Силами Игорь Воронченко. — Задачи, которые вам придется выполнять на кораблях и в частях, потребуют высокого профессионализма, знания морского дела и значительной самоотдачи от каждого из вас. Мне очень приятно отметить, что украинские ВМС восстанавливают и наращивают свои способности, и этот поход станет еще одним прочным основанием в подготовке высококвалифицированных специалистов — будущих офицеров украинского флота».

Руководитель вида ВС Украины призвал курсантов максимально эффективно использовать предоставленную возможность для самосовершенствования и профессионального роста, с честью пронести над Черным и Средиземным морями государственный флаг Украины и военно-морской флаг ВС Украины.

Воронченко подчеркнул, что сейчас на украинских судостроительных предприятиях строится несколько новейших катеров, которые вскоре будут спущены на воду.

«Кому, как не вам, предстоит встать за штурвалы этой новой техники, — подчеркнул командующий. — Мне очень приятно отметить, что украинские ВМС восстанавливают и наращивают свои способности, и этот поход станет еще одним прочным основанием в подготовке высококвалифицированных специалистов».

В течение трех недель будущие морские офицеры усовершенствуют свои теоретические знания, овладеют практическими навыками по специальностям, ознакомятся с учебным процессом и учебно-материальной базой военно-морских учебных заведений посещаемых стран.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе состоялся досрочный выпуск курсантов Военной академии.