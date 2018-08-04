- 14:30 Как в кино: в Днепре таксист принял роды прямо в машине
- 14:29 Война ударила по психике: ветерана АТО отправили в тюрьму за убийство брата
- 14:09 Спасая собаку, убила своего ребенка: подробности жуткой аварии под Одессой
- 13:55 Тройное ДТП на Закарпатье перекрыло трассу Киев-Чоп
- 13:32 У Путина есть двойники: ученый указала на интересные моменты
- 12:50 Украинские курсанты впервые отправились завоевывать заграничное побережье
- 12:38 В Одессе группа девочек-подростков жестоко избили свою сверстницу
- 12:38 Лучшие теннисистки Украины посетили вечеринку перед стартом турнира в Монреале
- 11:59 Под Херсоном пьяный военком насмерть сбил семью
- 11:39 Украинский баскетболист сменил клуб НБА
Тройное ДТП на Закарпатье перекрыло трассу Киев-Чоп
В субботу, 4 августа, на Закарпатье на трассе Киев — Чоп возле села Иванивцы Мукачевского района произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили «Фактам» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Закарпатской области, на дороге столкнулись три машины — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes (грузовик). В результате произошедшего ДТП пострадало четыре человека, с травмами различной степени тяжести они были доставлены в Мукачевскую центральную районную больницу. Потерпевшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей.
-По предварительным данным, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Mercedes, а потом с Volkswagen Transporter. На месте работали сотрудники Мукачевского райотдела полиции, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется следствие. Трасса на несколько часов перекрыта, организован объезд, — добавили в полиции.
Как информирует местное издание Mukachevo.net, по данным медиков наиболее пострадал 32-летний пассажир машины VW Tiguan: у него тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы бедра с повреждением артерии, он без сознания и давления. У 27-летней одесситки -черепно-мозговая и другие травмы, она в реанимации, но ее состояние стабильное. У 45-летнего водителя грузовика из Львова — сломано бедро, нога, черепно-мозговая и другие травмы. О состоянии четвертого пострадавшего информации нет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за ряда страшных смертельных ДТП, которые в последнее время все чаще стали происходить на украинских дорогах, полиция решила ужесточить меры воздействия на нарушителей. Уже к началу осени на дорогах могут появиться приборы контроля скорости. Правда, многие украинцы решили, что лучше не придерживаться установленной скорости движения, а подстраховаться, купив радар-детектор, оповещающий об установке на дороге контрольных приборов полиции.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”