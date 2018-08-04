Тройное ДТП на Закарпатье перекрыло трассу Киев-Чоп

Происшествия

В субботу, 4 августа, на Закарпатье на трассе Киев — Чоп возле села Иванивцы Мукачевского района произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили «Фактам» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Закарпатской области, на дороге столкнулись три машины — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes (грузовик). В результате произошедшего ДТП пострадало четыре человека, с травмами различной степени тяжести они были доставлены в Мукачевскую центральную районную больницу. Потерпевшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей.

-По предварительным данным, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Mercedes, а потом с Volkswagen Transporter. На месте работали сотрудники Мукачевского райотдела полиции, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется следствие. Трасса на несколько часов перекрыта, организован объезд, — добавили в полиции.

Как информирует местное издание Mukachevo.net, по данным медиков наиболее пострадал 32-летний пассажир машины VW Tiguan: у него тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы бедра с повреждением артерии, он без сознания и давления. У 27-летней одесситки -черепно-мозговая и другие травмы, она в реанимации, но ее состояние стабильное. У 45-летнего водителя грузовика из Львова — сломано бедро, нога, черепно-мозговая и другие травмы. О состоянии четвертого пострадавшего информации нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за ряда страшных смертельных ДТП, которые в последнее время все чаще стали происходить на украинских дорогах, полиция решила ужесточить меры воздействия на нарушителей. Уже к началу осени на дорогах могут появиться приборы контроля скорости. Правда, многие украинцы решили, что лучше не придерживаться установленной скорости движения, а подстраховаться, купив радар-детектор, оповещающий об установке на дороге контрольных приборов полиции.