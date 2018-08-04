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Спасая собаку, убила своего ребенка: подробности жуткой аварии под Одессой (фото)
4 августа в Одесской области в ДТП погиб ребенок. Еще двое детей и двое взрослых госпитализированы. Трагедия разыгралась на 328 километре автодороги Киев — Одесса, возле села Троицкое Любашевского района.
«Hyundai Elantra под управлением 36-летней женщины выполнял маневр — объезд собаки, которая выбежала на проезжую часть. Водитель не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник, — сообщили „ФАКТАМ“ в полиции. — В результате аварии на месте происшествия погиб малолетний, 2011 года рождения, сын водителя. Сама женщина и еще трое пассажиров, в том числе два малолетних ребенка, госпитализированы в Любашевскую центральную районную больницу».
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа местного отдела полиции и работники следственного управления регионального главка Нацполиции.
Напомним, из-за череды жутких ДТП к началу осени на дорогах могут появиться приборы контроля скорости.
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