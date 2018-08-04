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Как в кино: в Днепре таксист принял роды прямо в машине
Сюжет из известной комедии «Такси» стал реальностью в Днепре. Таксисту, подвозившему беременную пассажирку, пришлось экстренно переквалифицироваться в акушера и принять роды там же, в машине.
Как сообщает Информатор, пассажирка вызвала такси, чтобы ехать в роддом, но роды начались на полпути к месту назначения. Водитель такси, хоть и не имел должных навыков, но, действуя интуитивно, помог появиться на свет девочке. Малышка родилась здоровой, с весом 3,3 килограмма и никаких травм при рождении не получила. Мать и ребенок находятся под присмотром врачей в перинатальном центре.
Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области акушером поневоле пришлось стать социальному работнику, ожидавшему электрички. Роды пришлось принимать на железнодорожной станции.
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