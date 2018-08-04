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Reuters узнало о секретном предложении России для США по Сирии
В СМИ попала информация о суперсекретных переговорах России с верхушкой Вооруженных Сил США по поводу будущего совместного восстановления Сирии. Как выяснили журналисты, инициатором переговоров был глава Генштаба России Валерий Герасимов. По тщательно охраняемому каналу связи его письмо было отправлено генерал-майору Джозефу Данфорду, председателю Объединенного комитета начальников штабов США.
По информации Reuters, Россия предлагала США сотрудничать в восстановлении Сирии и репатриации сирийских беженцев. Отмечалось, что Сирия испытывает дефицит оборудования, топлива, материалов и средств для восстановления страны и для возвращения беженцев.
Журналисты выяснили, что обращение РФ было отправлено в США еще 19 июля. Российский план в Вашингтоне понимания не нашел. Реакцию США на письмо Reuters описывает как «ледяной прием». Ни Кремль, ни офис Данфорда информацию о переговорах не комментировали.
Число беженцев из Сирии из-за вооруженного конфликта приближается к 6 млн человек. Стоимость восстановительных работ в Сирии после военных действий американские специалисты оценивают как минимум в 250 миллиардов долларов.
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