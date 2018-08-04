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Возможны дожди и гроза: синоптик рассказала о погоде в воскресенье
Синоптики не видят метеопричин для существенного снижения температур в Украине и в Европе в целом. В воскресенье, 5 августа, средняя температура воздуха в нашей стране составит 23−27 градусов. Об этом в своем Facebook написала Наталья Диденко.
По ее информации, дожди в воскресенье ожидаются только на западе и севере Украины, на остальной же территории будет сухо.
В Киеве вероятны дождь и гроза, температура воздуха приблизится к отметке в 28 градусов.
Тем временем в субботу, 4 августа, локальные дожди с грозами наблюдаются на востоке Украины, на Черниговщине, Сумщине, однако на высокую температуру это не влияет.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, какой прогноз дали синоптики на август.
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“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”