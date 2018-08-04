Украина

Возможны дожди и гроза: синоптик рассказала о погоде в воскресенье

Синоптики не видят метеопричин для существенного снижения температур в Украине и в Европе в целом. В воскресенье, 5 августа, средняя температура воздуха в нашей стране составит 23−27 градусов. Об этом в своем Facebook написала Наталья Диденко.

По ее информации, дожди в воскресенье ожидаются только на западе и севере Украины, на остальной же территории будет сухо.

В Киеве вероятны дождь и гроза, температура воздуха приблизится к отметке в 28 градусов.

Тем временем в субботу, 4 августа, локальные дожди с грозами наблюдаются на востоке Украины, на Черниговщине, Сумщине, однако на высокую температуру это не влияет.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, какой прогноз дали синоптики на август.