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37 секретов Меган Маркл в день ее 37-летия (фото)
В субботу, 4 августа, герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри отмечает свое 37-летие. Вряд ли кто-то еще год назад, на ее прошлый день рождения, который совпадает у Меган с днем рождения королевы-матери, мог даже предположить, что эта американская актриса станет членом британской королевской семьи. Но это произошло. И мисс Маркл вполне заслужила, чтобы ее называли современной Золушкой.
Как у сказочной Золушки, у новоиспеченной герцогини есть много своих секретов. Конечно, это не тыква, которая превратилась в карету, и не крестная фея. И все же…
Но прежде, чем раскрыть тайны Меган Маркл, сообщим сначала, что никакого приема или веселой вечеринки по случаю 37-летия герцогини королевская семья устраивать не будет. Так совпало, что 4 августа женится старый друг принца Гарри Чарли ван Штраубензе. Его избранницей стала их общая подруга Дэйзи Дженкс. Свадебное торжество проходит в деревне Черт, что в графстве Суррей. И Гарри будет шафером. Забот у него, в связи с этим, полон рот, так что вряд ли принц сможет уделить много внимания своей супруге. Но скучать Меган не придется — в числе гостей будут принц Уильям и Кейт, с которыми, не взирая на всякие сплетни, у нее сложились прекрасные отношения.
А теперь переходим к главному. Раскроем 37 секретов Меган Маркл, герцогини Сассекской и надеемся, что это поможет читателям «ФАКТОВ» лучше понять эту женщину, о которой последний год трубят все мировые СМИ.
- У Меган есть традиция, которой она никогда не изменяет. Каждый год, 4 августа, она отмечает свой день рождения, съедая свежеприготовленные чипсы и выпивая бокал вина. Эта привычка уходит корнями в ее детство (конечно, вино добавилось позже), когда отец Меган Томас Маркл работал осветителем в Голливуде и часто брал дочь на съемочную площадку. И когда девочка хотела есть, покупал ей фаст-фуд. Больше всего Меган любила чипсы.
- Герцогиня Сассекская свободно говорит по-испански. В 2002 году она работала практиканткой в посольстве США в Буэнос-Айресе (Аргентина). Потом отправилась в Мадрид, где изучала испанский. Это ей пригодилось в 2013 году, когда она снималась в одном из эпизодов сериала «Форс-мажоры». Серия называлась «Убийца любви» и в ней было много диалогов на испанском языке. Кроме того, Меган неплохо говорит по-французски и по-португальски. И знает еще немного слов на родном для нее филиппинском языке.
- Меган относится к весьма редкой категории людей, которые одинаково легко пользуются обеими руками. Она не правша и не левша. Герцогиня легко пишет, кушает, пьет, играет на гитаре как правой, так и левой рукой.
- Супруга принца Гарри любит готовить. И это у нее здорово получается. Она часто возится на кухне и сейчас, хотя в Кенсингтонском дворце есть повара и слуги. Особенно она любит печь. Когда Кейт была беременна Луи, Меган пекла для нее чуть ли не каждый день целый поднос ягодного печенья с имбирем и шоколадные мини-кексы. Маленькие Джордж и Шарлотта обожают тетю Меган, потому что знают — у нее для них всегда найдется что-то вкусненькое, приготовленное специально для них.
- Герцогиня — настоящий профи в деле упаковывания подарков. В 2004 году Меган даже давала сама уроки. В магазине PaperSourceв Беверли-Хиллз было полно желающих научиться этому тонкому искусству, а также тому, как красиво подписать книгу или поздравительную открытку. Владелец магазина Винни Парк до сих пор жалеет, что Маркл проработала у него всего год.
- Любимое средство Меган по уходу за кожей — масло чайного дерева. Оно делается из листьев дерева, растущего в Австралии, и стоит всего три с половиной доллара за бутылочку. Без такой бутылочки герцогиня никогда не выходит из дому. Масло лежит в ее сумочке постоянно.
- Прошло уже два с половиной месяца со дня ее свадьбы, но герцогиня Сассекская все еще не стала британской подданной. По законам Соединенного Королевства, она должна прожить в стране не менее трех лет, чтобы получить право сдать тест, который называется «Жизнь в Британии». И тогда она сможет подать прошение о предоставлении ей подданства. А пока Меган платит налоги в США. Ее личное состояние оценивается в 5 миллионов долларов.
- Пластические хирурги во всем мире молятся на супругу принца Гарри. Если быть точнее, молятся на ее нос. Его форма сегодня — самая популярная. Желающих сделать себе ринопластику, чтобы получить «нос как у Меган», просто огромное количество. А ведь еще год назад о такой форме никто даже не заикался.
- У Меган нет хрустальной туфельки, как у Золушки, но у нее есть целая коллекция модельной обуви, которая оценивается примерно 30 тысяч долларов. Ее любимые туфли от Christian Louboutin и Jimmy Choo. Как уже сообщали «ФАКТЫ», герцогиня всегда покупает обувь большего размера, чем ей необходим.
- До того, как о романе Меган и Гарри стало известно, влюбленные успели придумать друг другу прозвища. Принц превратился в H. Маркл до свадьбы носила золотое ожерелье с этой буквой. Гарри же назвал ее Мегс. В детстве мать называла Меган Цветочком, а отец — Горошиной.
- У герцогини особое чувство юмора. Она обожает скабрезные шутки и анекдоты. Особенно любит подтрунивать над подругами и их бой-френдами. Актриса Сара Рафферти вспоминает, как Маркл, узнав, что у нее было первое свидание с новым парнем, пристала к ней с вопросами: «А у него большой? Он был хорош в постели? Как долго он выдержал?»
- Елизавете II пришлась по душе любовь Меган к зонтикам. У королевы их несколько сотен. Причем Ее Величеству нравятся яркие, цветные. Они заказывает их под каждый новый наряд. Маркл, живя в Торонто, пользовалась одним зонтом — от дождя. Но перебравшись в Лондон, тоже стала заказывать себе цветные.
- Меган очень любит книги о политике и теологии. Ее любимый автор — Ноам Хомский. В 2016 году она рекомендовала всем своим знакомым обязательно прочитать его книгу «Кто правит миром». А в школе несколько раз перечитывала автобиографию известного теолога Тома Мертона.
- Рост герцогини составляет 1 метр 70 сантиметров. И это делает ее самой невысокой в королевской семье кроме самой Елизаветы II. Рост Ее Величества — 1 метр 62 сантиметра. Рост Гарри — 1 метр 85 сантиметров. Уильям выше — 1 метр 90 сантиметров. У Кейт Миддлтон — 1 метр 75 сантиметров. Видимо, поэтому Меган обожает обувь на высоком каблуке.
- Свою карьеру в шоу-бизнесе Маркл начинала со съемок в музыкальных видеоклипах. Ее забраковала Шакира — Меган пробовалась в качестве танцовщицы. А вот известная певица Тори Амос в 1999 году отобрала выпускницу школы для съемок в массовке в клипе на песню 1000 Oceans. Меган велели надеть топ с глубоким вырезом.
- Об этом Маркл не любит говорить вовсе — она самая «старая» невеста в истории королевской семьи. Правда, если брать неразведенных принцев. В день свадьбы с Гарри ей было 36 лет. Кейт вышла замуж за Уильяма в 29 лет. И до Меган этот сомнительный рекорд принадлежал ей. А до Кейт он держался несколько веков. В 1152 году женился король Генрих II. И его невесте Элеанор Аквитанской было полных 28 лет. Кстати, Меган — первая в истории герцогиня Сассекская. Первый герцог Сассекский жил в XIX веке. Он дважды был женат, но ни один из его брак не был официально признан королевской семьей.
- Любимое развлечение герцогини — настольные игры. Она обожает «Монополию». Еще любит разгадывать головоломки.
- Тщательное изучение генеалогического древа герцогини привело к ряду неожиданных открытий. Меган приходится пятиюродной сестрой в 13 поколении самому Шекспиру! А еще шестиюродной сестрой в пятом поколении Уинстону Черчиллю. Кроме того, она очень дальняя родственница своего супруга принца Гарри по линии королевы-матери.
- Согласившись выйти замуж за принца Гарри, Меган перешла в лоно англиканской церкви. На тот момент она была католичкой. Однако первый раз ее крестили в протестантской церкви, адептом которой является ее мать. В католичество Меган перешла, попав на учебу в католическую школу для девочек.
- В возрасте с двух до 11 лет Меган посещала школу Little Red Schoo lHouse, в которой учатся дети голливудских знаменитостей. В это же время там училась и Скарлетт Йоханссон. Они вместе впервые получили роли в одной и той же постановке — «Как Гринч украл Рождество».
- Свои первые деньги Меган заработала в магазине замороженных йогуртов. Он находился недалеко от дома, где жила ее мать. В возрасте 13 лет Маркл устроилась туда на работу на время каникул. Хозяйка магазина Пола Шефтел утверждает, что покупатели любили Меган за ее приветливость и стремление обслужить как можно лучше.
- Ее возят теперь в каретах и дорогих лимузинах или спорткарах. Но сама герцогиня предпочитает водить самый обычный автомобиль. Ее не раз видели на лондонских улицах за рулем синего Volkswagen Golf.
- Впервые Меган поцеловалась с мальчиков в возрасте 13 лет. Это произошло в летнем лагере. Счастливчика зовут Джошуа Силверстейн. Сейчас он женат, у него двое детей, и он — профессиональный боксер, участвующий преимущественно в спаррингах. Потом у нее был мальчик по имени Луис Сегура, который теперь работает агентом по недвижимости. Так же зарабатывает на жизнь и Джанкарло Боккато, с которым мисс Маркл танцевала на своем выпускном вечере.
- Поклонник герцогини Сассекской наверняка обратили внимание на ее ногти. Они всегда коротко пострижены, закруглены и покрыты бесцветным лаком. Дело в том, что на протяжении многих лет Меган грызла ногти! От этой привычки она избавилась только в прошлом году. В новогоднюю ночь дала себе слово и пока держит его.
- Жены Уильяма и Гарри ладят друг с другом. Их вкусы во многом совпадают, во многом за исключением одежды. Но так случилось, что Меган и Кейт однажды выбрали одинаковые платья! В 2012 году Маркл появилась на красной дорожке в кружевном платье Zarita от Diane von Furstenberg. Кейт тогда вряд ли знала, кто такая Меган и что в один прекрасный день они станут родственницами. В 2017 году герцогиня Кембриджская появилась на балу в таком же платье, стоимость которого составляла 420 долларов.
- Многие восхищаются фигурой Меган. Она придерживается нетрадиционной диеты. Герцогиня предпочитает вегетарианскую пищу, отказывая себе в мясе, рыбе, яйцах. Однако столь жесткие ограничения действуют для нее только по будням. В выходные она позволяет себе всего понемножку.
- Как и подавляющее большинство американских студентов, Маркл, учась в Северо-западном университете была членом закрытого общества. Это студенческие общества, которые, по традиции, называются буквами греческого алфавита. В университете она изучала театральное искусство и международные отношения.
- В 2014 году Маркл совершила поездку в Афганистан. Это был благотворительный тур, в ходе которого она посетила американские военные базы и выступала перед военнослужащими и их семьями со сценками из сериала «Форс-мажоры».
- Герцогиня обожает голливудские фильмы 30-х годов. Эту любовь ей привил отец. Ее любимый режиссер — Басби Беркли, снявший популярные мюзиклы «42-я улица» и «Золотоискатели».
- На телевидении Меган дебютировала в 2002 году в сериале «Главный госпиталь». Томасу Марклу пришлось задействовать свои связи в Голливуде, чтобы дочь взяли на небольшую роль всего с пятью репликами. Дебют на большом экране состоялся в 2005 году в романтической комедии «Больше, чем любовь», где звездами были Эштон Катчер и Аманда Пит. У Меган опять была эпизодическая роль с пятью репликами.
- Меган Маркл хорошо поет и играет на нескольких инструментах — гитаре, барабанах, цимбалах. В школе она пела во всех мюзиклах, которые ставили ученики.
- Получив свою самую большую роль в карьере (сериал «Форс-мажоры»), Меган настояла на том, что сниматься она будет только в собственных драгоценностях. ИХ было немного, но для нее это имело особое значение. Маркл считала, что это подчеркивает ее индивидуальность. Особенно она дорожила кольцом с ирландскими символами, подаренное ей отцом.
- С детства Меган боялась высоты. Но ей удалось преодолеть эту фобию. В 2015 году Маркл разместила в Instagramфотографию, на которой она свесилась со скалы и смотрит на море. Снимок был подписан так: «Иногда приходится делать то, что тебя пугает».
- Меган мечтала стать дипломатом, а не актрисой. В 2002 году она сдала специальный тест в Государственном департаменте, но не прошла это испытание. Экзамен длился три часа и включал в себя вопросы по политике, математике и общим знаниям.
- В 2015 году подруга Меган Линдсей Рот написала роман «Из чего сделаны красивые девушки». Героиня книги была списана с Маркл. Ее зовут Элисон, она — молодая актриса, которая всеми силами стремится сделать карьеру и одновременно ищет настоящую любовь.
- В 2016 году Меган уже тайно встречалась с принцем Гарри. И он пригласил ее в Лондон на знаменитый теннисный турнир, проходящий на кортах Уимблдона. Маркл сидела рядом с главным редактором журнала VogueАнной Винтур. Пошел дождь. Госпожа Винтур заметила, что ее соседка ежится от холода и одолжила ей свой кардиган. Фотографы разных агентств, как обычно, снимали зрителей, выискивая знаменитостей. Попали в кадр и Анна с Меган. Одно из агентств опубликовало этот снимок, подписав его «Анна Винтур с неизвестной».
- Казалось, за нынешний год у Меган в жизни произошло все, о чем только можно было желать. Но у герцогини Сассекской остались две несбывшиеся пока мечты. И она намерена их осуществить к своему следующему дню рождения. Супруга принца Гарри хочет стать матерью. А еще она планирует создать идеальный приют для брошенных и бездомных животных.
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“ Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!.. ”