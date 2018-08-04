37 секретов Меган Маркл в день ее 37-летия (фото)

Стиль жизни

В субботу, 4 августа, герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри отмечает свое 37-летие. Вряд ли кто-то еще год назад, на ее прошлый день рождения, который совпадает у Меган с днем рождения королевы-матери, мог даже предположить, что эта американская актриса станет членом британской королевской семьи. Но это произошло. И мисс Маркл вполне заслужила, чтобы ее называли современной Золушкой.

Как у сказочной Золушки, у новоиспеченной герцогини есть много своих секретов. Конечно, это не тыква, которая превратилась в карету, и не крестная фея. И все же…

Но прежде, чем раскрыть тайны Меган Маркл, сообщим сначала, что никакого приема или веселой вечеринки по случаю 37-летия герцогини королевская семья устраивать не будет. Так совпало, что 4 августа женится старый друг принца Гарри Чарли ван Штраубензе. Его избранницей стала их общая подруга Дэйзи Дженкс. Свадебное торжество проходит в деревне Черт, что в графстве Суррей. И Гарри будет шафером. Забот у него, в связи с этим, полон рот, так что вряд ли принц сможет уделить много внимания своей супруге. Но скучать Меган не придется — в числе гостей будут принц Уильям и Кейт, с которыми, не взирая на всякие сплетни, у нее сложились прекрасные отношения.

А теперь переходим к главному. Раскроем 37 секретов Меган Маркл, герцогини Сассекской и надеемся, что это поможет читателям «ФАКТОВ» лучше понять эту женщину, о которой последний год трубят все мировые СМИ.