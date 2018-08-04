Никаких личных встреч: появился подробный рассказ, как в Украине торгуют наркотиками

Украина

Наркоторговцы идут в ногу со временем, и уже лично не встречаются ни с покупателями, ни с курьерами. При этом единственным способом передачи «товара» являются так называемые «закладки», когда в определенном месте прячут наркотики и клиенту дают данные, где он может забрать «покупку».

Подробности такого наркобизнеса «ФАКТАМ» раскрыл начальник отдела управления противодействия наркопреступности киевской полиции Артем Поночевный.

По его словам, закладки чаще всего далают «на детских площадках, в песочнице, в старых заброшенных домах». При этом, уточняет главный борец с наркотиками в Киеве, иногда, по просьбе клиента, «закладку» могут сделать поближе к его дому.

Теоретически, наркотики в песочнице могут найти дети, однако, отмечает Поночевный, пока в Киеве таких случаев не было.

Он подчеркнул, что чаще всего закладки делают наркозависимые граждане, которые за это получают дозы. При этом, такие «курьеры» редко воруют дозы, поскольку зависят от них, и, потеряв доверие, больше не получат наркотиков.

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«Нарушителя и наказать — это очень просто. А наказывают они (руководители наркобизнеса — ред.), поверьте, достаточно жестоко», — объясняет Поночевный.

Полицейский также рассказал, что среди наркозависимых есть даже своеобразный «клан собирателей», которые знают примерные места, где делаются «закладки» и там ищут себе дозы. По этой причине клиенты стараются быстро забрать свою «покупку».

Подробнее о ситуации с наркотиками читайте на «ФАКТАХ» Наркобизнес по-киевски: «дозы» за биткойны и «закладки» на детских площадках.